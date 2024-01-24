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Глава Якутии Николаев призвал игнорировать призывы идти на митинг

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Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко
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Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев призвал жителей региона игнорировать незаконные призывы идти на митинг после убийства местного жителя. Об этом он написал в среду, 24 января, в своем Telegram-канале.

«Призываю жителей республики не реагировать на незаконные призывы, которые сейчас распространяются», — сообщил Николаев.

Он добавил, что целью провокаторов, в том числе сидящих за границей, является разжигание конфликта, распространение вражды и разобщение общества.

«Будьте внимательны, сейчас распространяется много лживой информации. Сейчас, когда настоящий враг убивает наших сограждан, мы должны сплотиться как никогда!» — призвал глава региона.

Он также отметил, что сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве и его подельников, расследование продолжается. Николаев также поручил усилить меры общественной безопасности и профилактики правонарушений, в том числе по контролю за мигрантами.

Как сообщили ранее в МВД республики, предварительно было установлено, что накануне в клубе «Мята» между 23-летним уроженцем Намского района произошел конфликт с 18-летним молодым человеком на бытовой почве. На следующий день 23-летний участник конфликта приехал со своими знакомыми на место жительства своего 18-летнего оппонента, узнав его адрес через социальные сети.

В ходе инцидента троим участникам конфликта были нанесены обоюдные ножевые ранения. Позднее один из прибывших вместе с инициатором выезда молодых людей, 26-летний мужчина, от полученных ран скончался в больнице.

«Сотрудниками полиции 22 января были задержаны подозреваемый, а также другие участники конфликта и доставлены в территориальное подразделение СК России», — указано в Telegram-канале ведомства.

Там также призвали жителей региона не реагировать на распространяемые провокационные сообщения и не поддаваться на призывы к неправомерным действиям.

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