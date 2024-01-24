Глава Якутии Николаев призвал игнорировать призывы идти на митинг
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев призвал жителей региона игнорировать незаконные призывы идти на митинг после убийства местного жителя. Об этом он написал в среду, 24 января, в своем Telegram-канале.
«Призываю жителей республики не реагировать на незаконные призывы, которые сейчас распространяются», — сообщил Николаев.
Он добавил, что целью провокаторов, в том числе сидящих за границей, является разжигание конфликта, распространение вражды и разобщение общества.
«Будьте внимательны, сейчас распространяется много лживой информации. Сейчас, когда настоящий враг убивает наших сограждан, мы должны сплотиться как никогда!» — призвал глава региона.
Он также отметил, что сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве и его подельников, расследование продолжается. Николаев также поручил усилить меры общественной безопасности и профилактики правонарушений, в том числе по контролю за мигрантами.
Как сообщили ранее в МВД республики, предварительно было установлено, что накануне в клубе «Мята» между 23-летним уроженцем Намского района произошел конфликт с 18-летним молодым человеком на бытовой почве. На следующий день 23-летний участник конфликта приехал со своими знакомыми на место жительства своего 18-летнего оппонента, узнав его адрес через социальные сети.
В ходе инцидента троим участникам конфликта были нанесены обоюдные ножевые ранения. Позднее один из прибывших вместе с инициатором выезда молодых людей, 26-летний мужчина, от полученных ран скончался в больнице.
«Сотрудниками полиции 22 января были задержаны подозреваемый, а также другие участники конфликта и доставлены в территориальное подразделение СК России», — указано в Telegram-канале ведомства.
Там также призвали жителей региона не реагировать на распространяемые провокационные сообщения и не поддаваться на призывы к неправомерным действиям.