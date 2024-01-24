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Kaiyi раскрыла цену нового кроссовера X7 Kunlun в России

Новый кроссовер Kaiyi X7 Kunlun будет стоить в России от 3 млн рублей
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Фото: Kaiyi
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Старт продаж нового кроссовера Kaiyi X7 Kunlun запланирован на февраль текущего года, цена автомобиля составит от 3 млн рублей. Об этом говорится в сообщении автокомпании, которое поступило «Известиям» 24 января.

В середине января этого года на модель Kaiyi X7 Kunlun, производство которого ведется на заводе «Автотор» в Калининградской области, было получено Одобрение типа транспортного средства (ОТТС). На российском рынке кроссовер будет доступен с двумя турбодвигателями объемом 1,6 и 2,0 л мощностью 186 и 238 л.с. соответственно. Оба силовых агрегата сочетаются с преселективной роботизированной семиступенчатой трансмиссией. Длина модели составляет 4710 мм при колесной базе 2800 мм.

В базовой версии автомобиль получил светодиодную оптику, панорамную крышу с электроприводом, 14,6-дюймовый сенсорный дисплей мультимедиа, кожаные сиденья и «зимний пакет», систему камер кругового обзора, функцию автоматической парковки и прочие опции.

Более дорогая комплектация (3,48 млн рублей) в числе прочего дополняется системой автоматического дальнего света, 20-дюймовыми дисками, цифровой приборной панелью (12,3 дюйма), адаптивным круиз-контролем, беспроводной зарядкой, вентиляцией передних сидений, аудиосистемой с восемью динамиками.

В марте версия с двигателем 1,6 будет доступна в максимальной комплектации Luxury. Сейчас в модельный ряд марки в РФ входят седан E5 и компактные кроссоверы X3 и X3 Pro.

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В середине января компания Kaiyi запустила продажи автомобилей на маркетплейсе Ozon. На площадке доступен весь модельный ряд бренда, после оплаты покупки доставка автомобиля займет 7–10 рабочих дней.

За прошедший год новые автомобили из Китая подорожали в среднем на 11%, достигнув 3,3 млн рублей. Об этом говорится в исследовании автомобильного сервиса «Дром», которым аналитики поделились с «Известиями» 23 января. Новые автомобили марки Geely прибавили в цене в среднем 16%, автомобили бренда Chery — 15%.

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