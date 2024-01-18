Реклама
Прямой эфир
Наука и техника
Космический телескоп «Джеймс Уэбб» обнаружил самую древнюю черную дыру
Мир
Пивная партия Австрии намерена участвовать в выборах в парламент в 2024 году
Общество
День «Сириуса» открылся на выставке «Россия»
Армия
Шойгу осмотрел перспективные образцы ракетного вооружения МКБ «Радуга»
Мир
Лавров назвал суверенным решением отказ Аргентины от вступления в БРИКС
Мир
Россия призвала Иран и Пакистан к максимальной сдержанности
Мир
Глава Google заявил о новых сокращениях в 2024 году
Спорт
Камила Валиева снялась с чемпионата России по прыжкам
Мир
Франция решила весь год поставлять Украине по 50 авиабомб AASM в месяц
Экономика
Путину доложили об окончании строительства пограничных переходов с Китаем
Общество
Госдума приняла закон о праве работников на проценты за задержку зарплаты
Армия
Российские военные освободили населенный пункт Веселое в ДНР
Политика
В Госдуме заявили о нежелании Китая иметь дело с киевским режимом
Политика
Лавров заявил о сплочении общества в России на фоне спецоперации
Спорт
Блинкова обыграла третью ракетку мира на Australian Open

Kaiyi начала продажи автомобилей на маркетплейсе

0
Фото: Kaiyi
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Компания Kaiyi запустила продажи автомобилей на маркетплейсе Ozon. На площадке доступен весь модельный ряд бренда, в который входят седаны E5, а также кроссоверы X3 и X3 Pro. Об этом говорится в сообщении бренда, которое поступило «Известиям» 18 января.

После оплаты покупки доставка автомобиля займет 7–10 рабочих дней. Сейчас онлайн-покупка доступна жителям Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Необходимые документы оформляются менеджером официального дилерского центра дистанционно и передаются в момент доставки машины по адресу клиента, партнером проекта стал дилерский центр «Рольф».

Отмечается, что онлайн-покупка седана E5 в комплектации Luxury+ обойдется в 1,66 млн рублей (выгода составит 635 тыс. рублей). Кроссоверы в максимальной комплектации обойдутся на 500 тыс. рублей дешевле.

Бренд Kaiyi вышел на российский рынок в 2023 году, производство всех моделей для российского рынка ведется на заводе «Автотор» в Калининградской области.

Новая версия внедорожника Tank 500 поступит в продажу в России

Ранее стало известно, что продажи кроссовера Kaiyi X7 Kunlun планируется начать в России в январе 2024 года. Об этом сообщил руководитель департамента развития модельного ряда Kaiyi в РФ Иван Бычков в ходе презентации автомобиля 13 декабря. По его словам, автомобиль в комплектации Comfort с турбомотором 1,6 будет стоить от 3 млн рублей.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024