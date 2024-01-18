Kaiyi начала продажи автомобилей на маркетплейсе

Компания Kaiyi запустила продажи автомобилей на маркетплейсе Ozon. На площадке доступен весь модельный ряд бренда, в который входят седаны E5, а также кроссоверы X3 и X3 Pro. Об этом говорится в сообщении бренда, которое поступило «Известиям» 18 января.

После оплаты покупки доставка автомобиля займет 7–10 рабочих дней. Сейчас онлайн-покупка доступна жителям Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Необходимые документы оформляются менеджером официального дилерского центра дистанционно и передаются в момент доставки машины по адресу клиента, партнером проекта стал дилерский центр «Рольф».

Отмечается, что онлайн-покупка седана E5 в комплектации Luxury+ обойдется в 1,66 млн рублей (выгода составит 635 тыс. рублей). Кроссоверы в максимальной комплектации обойдутся на 500 тыс. рублей дешевле.

Бренд Kaiyi вышел на российский рынок в 2023 году, производство всех моделей для российского рынка ведется на заводе «Автотор» в Калининградской области.

Ранее стало известно, что продажи кроссовера Kaiyi X7 Kunlun планируется начать в России в январе 2024 года. Об этом сообщил руководитель департамента развития модельного ряда Kaiyi в РФ Иван Бычков в ходе презентации автомобиля 13 декабря. По его словам, автомобиль в комплектации Comfort с турбомотором 1,6 будет стоить от 3 млн рублей.