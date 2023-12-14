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В РФ продажи кроссовера Kaiyi X7 Kunlun начнутся в январе 2024 года

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Фото: KAIYI
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Продажи китайского кроссовера Kaiyi X7 Kunlun планируется начать в России в январе 2024 года. Об этом сообщил руководитель департамента развития модельного ряда Kaiyi в РФ Иван Бычков в ходе презентации автомобиля 13 декабря.

По словам Бычкова, автомобиль в комплектации 1,6 турбо Comfort стартует с суммы 3 млн рублей.

«На сегодня мы уполномочены официально заявить, что автомобиль в комплектации 1,6 турбо Comfort, то есть на данную секунду это минимальная комплектация, стартует с суммы ниже 3 млн рублей», — отметил он.

Заместитель генерального директора KAIYI Цао Ян Тянь в ходе презентации рассказал, что кроссовер KAIYI X7 Kunlun – новый продукт, построенный на интеллектуальной платформе i-FA, и, безусловно, стратегическая модель для бренда.

«Мощный, технологичный, созданный с большим вниманием к качеству, он демонстрирует наши достижения в области интеллектуального автомобилестроения. С этим продуктом мы заходим в новый для себя сегмент и в дальнейшем будем фокусироваться на автомобилях SUV более высокого класса», — отметил он.

Кроссовер будет представлен в трех комплектациях: Comfort и Luxury с турбированным двигателем объемом 1,6 л, а также в комплектации Luxury с турбодвигателем объемом 2 л. Первый обладает мощностью 186 л.с. и при этом демонстрирует экономичный расход топлива – в смешанном цикле он составляет 7,6 литров на 100 км. А 2-литровый двигатель имеет мощность 238 л.с. Расход топлива здесь в смешанном цикле составляет 8,5 литров на 100 км.

Производство кроссовера началось на заводе «Автотор» в Калининградской области в начале декабря. На первоначальном этапе выпуск продукции Kaiyi на предприятии осуществляется на базе сваренного и окрашенного кузова. В дальнейшем планируется переход на полный цикл производства.

В настоящее время модельный ряд бренда Kaiyi в России представлен седаном E5, а также кроссоверами Х3 и X3 Pro.

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14 декабря стало известно, что ВАЗ стал самым популярным брендом с малолитражными авто в России, а Hyundai Solaris лидирует среди малолитражных моделей авто в России. Об этом говорится в исследовании сервиса «Автотека», в рамках которого были рассмотрены автомобили с объемом двигателя от 1 до 1,6 л. Средний пробег моделей ВАЗа, которыми чаще всего интересовались россияне, составляет 153 тыс. км.

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