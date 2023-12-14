Названы самые популярные малолитражные автомобили в России

ВАЗ стал самым популярным брендом, а Hyundai Solaris лидирует среди малолитражных моделей авто в России. Об этом говорится в исследовании сервиса «Автотека», с которым ознакомились «Известия» 14 декабря. В рамках исследования были рассмотрены автомобили с объемом двигателя от 1 до 1,6 л.

Средний пробег моделей ВАЗа, которыми чаще всего интересовались россияне, составляет 153 тыс. км.

«На втором месте — южнокорейский автоконцерн Kia со средним пробегом 129 тыс. км. Тройку лидеров по поиску замыкает также бренд из Южной Кореи — Hyundai со средним пробегом 143 тыс. км», — отмечается в исследовании.

В топ-5 также вошли европейские бренды — Volkswagen и Renault.

«Среди самых запрашиваемых моделей автомобилей побеждает Hyundai Solaris со средним пробегом в 129 тыс. км. На втором месте — Kia Rio со средним пробегом 131 тыс. км, на третьем – представитель концерна ВАЗ – Lada Granta (средний пробег — 104 тыс. км)», — уточнили аналитики.

Ранее, 12 декабря, аналитики компании CM.Expert сообщили «Известиям», что средняя цена на подержанные автомобили за осень выросла на 9%: с 1 408 000 рублей в сентябре до 1 541 000 рублей в ноябре 2023 года. При этом в ноябре 2023 года число автомобилей с пробегом на классифайдах (онлайн-сервисах с объявлениями. — Ред.) выросло на 8% к сентябрю и составило 1 033 000 машин.