Реклама
Прямой эфир
Экономика
В ФРС заявили о сохраняющемся высоком уровне инфляции в США
Политика
Песков назвал неправдой заявление Зеленского об отсутствии у ВС РФ успехов на поле боя
Мир
Аэропорт Женевы закрыли из-за происшествия на взлетно-посадочной полосе
Мир
В парламенте Словакии назвали красной линией для России вылеты F-16 ВСУ с баз НАТО
Общество
Главную елку России доставили в Кремль
Политика
Песков рассказал о подготовке Путина к важным мероприятиям
Мир
ЕК согласилась перечислить Венгрии €10 млрд
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе
Туризм
В Кении заявили о планах отменить визовый режим для туристов с 2024 года
Мир
В США заявили о провале политики Байдена из-за событий на Ближнем Востоке
Мир
В парламенте Словакии заявили о намерении нормализовать отношения с РФ
Мир
Еще 28 эвакуированных из сектора Газа россиян пересекли КПП «Рафах»
Общество
Обвиняемая в теракте Трепова подставила непричастную к делу петербурженку
Мир
CNN узнал об игнорировании ХАМАС просьб о возобновлении переговоров
Экономика
Силуанов заявил о неиспользовании курсов валют для пополнения бюджета

Названы самые популярные малолитражные автомобили в России

Исследование: ВАЗ стал самым популярным брендом с малолитражными авто в России
0
Фото: РИА Новости/Саид Царнаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

ВАЗ стал самым популярным брендом, а Hyundai Solaris лидирует среди малолитражных моделей авто в России. Об этом говорится в исследовании сервиса «Автотека», с которым ознакомились «Известия» 14 декабря. В рамках исследования были рассмотрены автомобили с объемом двигателя от 1 до 1,6 л.

Средний пробег моделей ВАЗа, которыми чаще всего интересовались россияне, составляет 153 тыс. км.

«На втором месте — южнокорейский автоконцерн Kia со средним пробегом 129 тыс. км. Тройку лидеров по поиску замыкает также бренд из Южной Кореи — Hyundai со средним пробегом 143 тыс. км», — отмечается в исследовании.

В топ-5 также вошли европейские бренды — Volkswagen и Renault.

«Среди самых запрашиваемых моделей автомобилей побеждает Hyundai Solaris со средним пробегом в 129 тыс. км. На втором месте — Kia Rio со средним пробегом 131 тыс. км, на третьем – представитель концерна ВАЗ – Lada Granta (средний пробег — 104 тыс. км)», — уточнили аналитики.

Ехать некуда: продажи автомобилей в ноябре снизились на 2,3%
Смогут ли предновогодние скидки и акции оживить автомобильный рынок в декабре

Ранее, 12 декабря, аналитики компании CM.Expert сообщили «Известиям», что средняя цена на подержанные автомобили за осень выросла на 9%: с 1 408 000 рублей в сентябре до 1 541 000 рублей в ноябре 2023 года. При этом в ноябре 2023 года число автомобилей с пробегом на классифайдах (онлайн-сервисах с объявлениями. — Ред.) выросло на 8% к сентябрю и составило 1 033 000 машин.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023