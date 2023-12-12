В России средняя цена на подержанные авто выросла за осень на 9%

Аналитики компании CM.Expert изучили динамику публикации объявлений о продаже и изменение цен подержанных легковых и легких коммерческих автомобилей в России за последние 12 месяцев. Помимо прочего выяснилось, что за осень (с сентября по ноябрь) средняя цена на подержанные автомобили выросла на 9%. Результатами аналитики поделились с «Известиями» 12 декабря.

«Средняя цена на подержанные автомобили за осень выросла на 9%: с 1 408 000 рублей в сентябре до 1 541 000 рублей в ноябре 2023 года. Цена от частных продавцов выросла на 11%: с 1 240 000 до 1 372 000 рублей. У автодилеров динамика менее очевидная: цена увеличилась на 4% с 2 039 000 рублей в сентябре до 2 115 000 рублей в ноябре», — говорится в отчете по результатам исследования.

В ноябре 2023 года количество автомобилей с пробегом на классифайдах выросло на 8% к сентябрю и составило 1 033 000 машин. Тем не менее, этот показатель на 21% ниже аналогичного за ноябрь 2022 года, когда было доступно 1 311 000 транспортных средств.

Отмечается, что «срок жизни» предложений от частных продавцов на досках объявлений изменился незначительно: автомобили уходили в среднем за 26 дней. А вот дилерам в ноябре пришлось ждать в среднем на 4 дня больше, чем в октябре — 39 суток.

Также представлен рейтинг наиболее продаваемых автомобилей на всех классифайдах, который составлен по данным о количестве снятых с публикации объявлений за месяц: чем их больше, тем выше модель в списке. В статистике учитываются автомобили в возрасте от 3 до 10 лет включительно.

Самые продаваемые автомобили эконом класса продаются меньше чем за 4 недели: так, Lada Granta в среднем продается за 23 дня, в ноябре их купили 12 200 раз. Средняя цена за авто составила 588 000 рублей. На втором месте расположился Hyundai Solaris: за месяц было закрыто порядка 8 000 объявлений, а средняя цена составила около 1 млн рублей. Третьим по продажам в этом сегменте стал Kia Rio: 1 115 000 рублей. Следом идут Volkswagen Polo с 5 400 проданными автомобилями и средней стоимостью в 1 079 000 рублей, и Lada Vesta, которая была снята с публикации 5 200 раз за среднюю цену 1 081 000 рублей.

В автомобилях среднего класса лидирует японский Toyota Camry с 5 000 проданных экземпляров, в среднем этот автомобиль обходился россиянам в 2 715 000 рублей. За ним идет Skoda Octavia — было продано 2 950 штук с средней ценой в 1 386 000 рублей. На третьем месте расположился Ford Focus, незначительно отстающий от предшественника: в ноябре было продано 2 823 штуки. В топ-5 автомобилей среднего класса также вошли KIA Sportage (2812 штук за 2 056 385 рублей) и Volkswagen Tiguan (2 393 штук за 2 360 116 рублей).

В премиум классе лидируют немецкие автомобили: чаще всего приобретался BMW 5 серии (2 456 штук), средняя цена за который составила порядка 3 765 000 рублей. На втором месте Mercedes-Benz E-Класса – было продано 2 217 штук за 3 520 154 рублей. Незначительно ниже расположился BMW 3 серии (реализовано 1 963 штук) за 3 005 611 рублей. Топ-5 замыкают Toyota Land Cruiser Prado (1718 штук за 4 591 763 рублей) и Mercedes-Benz C-Класса (1256 штук за 2 446 228 рублей).

29 ноября «Известия» рассказали, что средний размер автокредита в октябре обновил исторический рекорд, увеличившись до 1,54 млн рублей. В первую очередь рост чека объясняется смещением спроса на автокредиты в пользу вторичного рынка. Судя по данным на сайтах крупных банков, автокредиты сейчас выдаются в диапазоне 11–25%.