Четыре человека пострадали при выбросе газа в жилом доме в Якутии
В Томмоте Республики Якутия четыре человека пострадали из-за выброса бытового газа в многоквартирном жилом доме по улице Кирова. Об этом 24 января сообщили в республиканском МЧС.
«Установлено, что в результате разгерметизации газового оборудования в одной квартир жилого дома произошел выброс бытового газа без последующего горения», — передает пресс-служба ведомства в Telegram.
Двое пострадавших были госпитализированы в Алданскую центральную районную больницу.
В настоящее время на место происшествия направлены 41 человек и 12 единиц техники. Детали произошедшего уточняются, добавили в МЧС.
Ранее, 18 января, в частном жилом доме в Махачкале произошел взрыв газовоздушной смеси с последующим возгоранием на площади 20 кв. м. Тогда при взрыве погибли трое детей. По факту произошедшего следственным управлением СК РФ по Республике Дагестан было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 219 УК РФ. По версии следствия, причиной произошедшего в частном доме стала утечка газа с последующим воспламенением газовоздушной смеси. Ведется проверка.