В Магадане полицейские спасли оставленного без присмотра младенца

В Магадане 18 января госпитализировали младенца, оставленного без присмотра в комнате общежития на Кольцевой улице. Об этом 24 января сообщила пресс-служба регионального МВД.

«Инспекторы ПДН и сотрудники патрульно-постовой службы услышали за дверью громкий плач ребенка. В кратчайшие сроки с помощью специалистов МЧС комната была вскрыта», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

В комнате инспектором по делам несовершеннолетних городского отдела полиции 18 января была обнаружена семимесячная девочка. Она, как передают правоохранители, лежала в кроватке и плакала навзрыд. Одежда ребенка была грязной, кроме того у малышки были признаки ОРВИ.

Уточняется, что сотрудники ПДН госпитализировали ребенка.

Через некоторое время после приезда полиции пришла и 25-летняя мать ребенка. Она заявила, что отлучалась ненадолго.

В настоящее время правоохранителями проводится проверка. В отношении матери девочки составлен административный протокол за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Также решается вопрос по возбуждению уголовного дела по ст. 125 УК РФ («Оставление в опасности»).

Максимальный срок лишения свободы, предусмотренный данной статьей, — один год.

Ранее, 16 декабря, в Острогожске Воронежской области на подвальной лестнице в жилом доме нашли новорожденную девочку. Ее госпитализировали, также было возбуждено уголовное дело за оставление в опасности.