Новорожденную девочку нашли в подъезде жилого дома в Воронежской области
В городе Острогожске Воронежской области нашли на подвальной лестнице в жилом доме новорожденную девочку, возбуждено уголовное дело. Об этом 18 декабря говорится в сообщении на сайте регионального управления Следственного комитета (СК) России.
Младенца нашли утром 16 декабря на лестничной площадке в доме по улице Нарского. Возбуждено уголовное дело по ст. 125 УК РФ («Оставление в опасности»).
«Девочка одета по возрасту и сезону, завернута в пеленку и плед способом, не ограничивающим дыхание ребенка», — добавили в ведомстве.
Новорожденную госпитализировали, следователи и полицейские обходят жилые дома, изучают записи с камер видеонаблюдения, работают с семьями «социального риска», проверяют женщин, которые состояли на учете по беременности в женской консультации.
Ранее, 9 декабря, в деревне Рабитицы Ленинградского района женщина во сне придавила новорожденного ребенка. Источник «Известий» уточнил, что мать с месячным сыном спали в одной кровати.