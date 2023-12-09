В Ленинградской области мать во сне задавила новорожденного ребенка

В деревне Рабитицы Ленинградского района женщина во сне придавила новорожденного ребенка. Об этом 9 декабря сообщает источник «Известий».

По данным собеседника, мать с месячным сыном спала в одной кровати. Предположительно, ребенок умер от удушения, так как женщина придавила ребенка.

Источник отметил, что семья полная и на учете не стояла. У женщины есть сожитель — отец скончавшегося малыша. У матери осталось четверо дети от предыдущего брака.

В сентябре произошла похожая трагедия. Тогда в Екатеринбурге молодая мать насмерть придавила грудничка во сне. В результате было возбуждено уголовное дело. Уточнялось, что 26-летняя женщина злого умысла не имела.