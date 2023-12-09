Реклама
Прямой эфир
Общество
Медиагруппе «Россия сегодня» исполнилось 10 лет
Мир
В США предложили создать новую ядерную державу у границ РФ
Происшествия
В новосибирской школе ученицы избили девочку
Армия
Десантники ВС РФ сбили дрон ВСУ «Баба Яга» с помощью воздушного тарана
Мир
Не менее 310 палестинцев убиты за сутки в секторе Газа
Мир
В США сотрудникам посольства РФ отказали в почтении памяти советских солдат
Армия
Армия РФ поразила три украинские бригады на краснолиманском направлении
Мир
В КНДР назвали военную помощь Украине самоубийством
Армия
Группировка «Юг» уничтожила две украинские бронемашины и миномет
Мир
ХАМАС заявило о разрушении Великой мечети Газы из-за удара Израиля
Мир
В Израиле заявили о массовой сдаче в плен сторонников ХАМАС
Армия
Западная группировка ВС России отразила пять атак ВСУ на купянском направлении
Общество
Жога предрек поднятие боевого духа на СВО после выдвижения Путина в президенты
Общество
Синоптики спрогнозировали снег и до –14 градусов в Москве 9 декабря
Интернет и технологии
Смартфоны iPhone 15 Pro Max подешевели в России до 130 тыс.

В Ленинградской области мать во сне задавила новорожденного ребенка

0
Фото: РИА Новости/Георгий Зимарев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В деревне Рабитицы Ленинградского района женщина во сне придавила новорожденного ребенка. Об этом 9 декабря сообщает источник «Известий».

По данным собеседника, мать с месячным сыном спала в одной кровати. Предположительно, ребенок умер от удушения, так как женщина придавила ребенка.

Источник отметил, что семья полная и на учете не стояла. У женщины есть сожитель — отец скончавшегося малыша. У матери осталось четверо дети от предыдущего брака.

В сентябре произошла похожая трагедия. Тогда в Екатеринбурге молодая мать насмерть придавила грудничка во сне. В результате было возбуждено уголовное дело. Уточнялось, что 26-летняя женщина злого умысла не имела.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023