Эксперт рассказала об опасностях долго используемой кухонной губки

В поролоновых губках для мытья посуды может находиться огромное число вредоносных микроорганизмов, которые способны вызвать у человека различные заболевания. Об этом рассказала старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева в интервью «Газете.Ru» в среду, 24 января.

«Из-за пористой структуры в губке остаются остатки пищи, жиры, которые и позволяют размножаться бактериям с такой скоростью. Эксперимент, который я проводила, показал, что в губке, которая использовалась по назначению всего три дня, уже успело развиться целое сообщество микроорганизмов», — сообщила она.

Так, на губке могут находиться энтеробактерии, которые также часто называют бактериями группы кишечной палочки. Кроме того, завестись в поролоне могут колиформные бактерии, стафилококки, дрожжи и различные виды плесени.

Особо опасны среди всех этих микроорганизмов клебсиеллы. Они относятся к семейству энтеробактерий и называются условно-патогенными.

«У человека клебсиеллы чаще являются возбудителями заболеваний дыхательных путей (риносклерома, бронхита, пневмонии, абсцесса легких). Также они могут быть причиной поражения слизистой оболочки век и мочеполовых органов, мозговой оболочки, суставов, вызвать перитонит, сепсис, острые кишечные инфекции у взрослых и детей, быть причиной гнойных послеоперационных осложнений», — перечислила специалист.

Опасность заключается и в том, что у этих бактерий может возникать антибиотикорезистентность.

Золотарева посоветовала заменять губку для мытья посуды каждую неделю, чтобы избежать размножения опасных бактерий. Эксперт порекомендовала не мыть одним разом всё, что находится на кухне. Вместо этого она предложила применять разные губки для посуды, овощей и фруктов, раковины и кухонных поверхностей. Также можно заменить поролон синтетическими пластмассовыми щетками.

Ранее, 10 декабря, врач и эксперт лаборатории «Гемотест» Денис Банный рассказал, что руки следует мыть регулярно, а продолжительность мытья должна составлять не менее 20 секунд. Если же мыть руки слишком часто — можно вымыть полезные бактерии, в норме присутствующие на коже и защищающие ее от инфекций.