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Россиян предостерегли от частого использования антибактериальных средств

Врач: продолжительность мытья рук должна составлять не менее 20 секунд
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Руки следует мыть регулярно, а продолжительность мытья должна составлять не менее 20 секунд. О гигиене рук в беседе с RT 10 декабря рассказал врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Денис Банный.

«Руки следует мыть регулярно, особенно перед едой, после посещения туалета, общественных мест или контакта с больными людьми», — уточнил Банный.

Однако врач подчеркнул, что слишком часто мыть руки и тело тоже не нужно. Это приведет к истончению естественного защитного слоя сала, и кожа станет уязвимой для опасных микроорганизмов.

«При этом полезные бактерии, в норме присутствующие на коже и защищающие орган от инфекций, вымываются и его сопротивляемость снижается. Это может привести к развитию экземы, дерматита, розацеа и многих других кожных заболеваний», — сказал Банный.

Эксперт пояснил, что если окружающая среда стерильна, то контакты с различными патогенами сокращаются, и работа иммунной системы нарушается.

По словам врача, регулярное использование антисептических средств также неблагоприятно для иммунной системы, поскольку вызывает развитие устойчивости к антибиотикам, а также провоцирует аллергические реакции и аутоиммунные заболевания.

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Ранее, 26 ноября, врач рассказала о способах защиты от вирусов в общественных местах. Врач объяснила, что поддерживать противоинфекционную активность при современной жизни достаточно сложно из-за огромного количества факторов, которые оказывают влияние на иммунитет, ослабляя защитные функции. Однако эксперт подчеркнула, что достаточно придерживаться самых простых мер: соблюдать личную гигиену, чаще мыть руки, проветривать помещение и проводить влажную уборку.

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