Врач перечислила продукты со скрытым содержанием сахара

Гастроэнтеролог, к.м.н., эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух перечислила продукты со скрытым содержанием сахара.

В беседе с Pravda.Ru во вторник, 23 января, специалист отметила, что сахар может присутствовать даже в самых неожиданных продуктах и напитках, причем в большом количестве.

К таким продуктам врач отнесла сухофрукты, томатный кетчуп, йогурт с добавками, соевый соус, каши быстрого приготовления, сухие завтраки и мюсли, зерновые батончики, соусы для салатов, а также суши и роллы. Кроме того, отметила специалист, на 100 г консервированного горошка приходится около 4,5 г сахара, а на 100 г кукурузы из банки — 14 г и больше. Также много сахара содержат сосиски и колбасы — в 1 кг продукта может быть 20 чайных ложек сахара и больше.

Врач призвала внимательно изучать состав продукта на упаковке, чтобы следить за количеством потребляемого сахара. Если точное содержание этого вещества не указано, то стоит обратить внимание, где именно в составе он указан: чем ближе к началу списка, тем больше его концентрация.

Поимо этого, отметила специалист, глюкоза может быть указана под другим названием и обозначена как патока, виноградный или кукурузный сахар, мальтоза, ячменный солод, мальтодекстрин, отмечает телеканал «360».

Врач предупредила, что избыток сахара в рационе может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Если глюкозы в организме оказывается слишком много, то она не усваивается как следует и остается в крови, откладываясь в печени и мышцах в виде жира. Со временем избыток сахара может спровоцировать сахарный диабет, инсульт и ожирение. Если человек употребляет 2000 ккал в день, то сахара должно быть не более 200 ккал, то есть примерно шесть чайных ложек.

В конце декабря врач-диетолог Татьяна Мещерякова рассказала, что при употреблении сладостей главное — не выходить за рамки дозволенного. Также она призвала исключить сахар там, где это возможно.

В октябре диетолог Елена Соломатина предупредила, что скрытый сахар в еде может привести к проблемам со здоровьем. По ее словам, изделия из муки высшего сорта, те же макароны (особенно мягкие сорта), каши типа манной и каши из белого риса в организме работают приблизительно как сахар. Как уточнила эксперт, опасность скрытого сахара в том, что он повышает уровень глюкозы в крови. Это может привести к повреждению сосудов и лишнему весу, пишет RT.

Ранее терапевт, диетолог Юлия Пигарева рассказала, что много сахара содержится в газированных напитках. Кроме того, по словам диетолога, сахар может содержатся в составе продукта, даже если самого слова «сахар» нет в списке ингредиентов. По словам врача, сахар может содержаться в продукте, но «он должен быть на самом последнем месте в составе, не на первом», сообщает телеканал «Звезда».

Диетолог Светлана Зеленцова предупредила, что чрезмерное употребление сахара может привести к старению кожи и заболеваниям печени. Кроме того, развивается инсулинорезистентность, что приводит к диабет второго типа, повышает риски болезни Альцгеймера, некоторых видов рака, а также негативно влияет на иммунитет, пишет Life.ru.