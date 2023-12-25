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Врач назвала пять правил, которые помогут сократить потребление сладкого

Врач Мещерякова призвала отказаться от «скрытого» сахара в новогодние праздники
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Фото: Global Look Press/Silas Stein
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Врач-диетолог и эксперт в области здорового питания сервиса Level Kitchen Татьяна Мещерякова 25 декабря рассказала «Известиям» о пяти правилах безопасного употребления сладостей.

Первое правило — не выходите за рамки дозволенного.

«Для здорового детского организма в возрасте от трех до пяти лет допускается до 12 г сахара в день, от пяти до семи лет — до 15 г сахара. Для подростков это примерно до 20 г ежедневно. Если переводить это в количество конфет, то это примерно три-пять штук в день. Если же говорить о здоровом взрослом организме, то женщинам в день допустимо употреблять до 35–40 г, мужчинам — от 40 до 50 г сахара. Это не более 100 г торта или же 300–400 мл яблочного сока», — сообщила она.

Второе правило — исключать сахар там, где это возможно.

«Если вы или ваш ребенок никак не можете отказаться от конфет и десертов на новогоднем столе, сократите потребление так называемого «скрытого» сахара. Помните, что с ударными дозами сахара можно столкнуться в самых неожиданных местах», — сказала Мещерякова.

Например, сахар содержится в покупных соусах: кисло-сладкий, медовый, барбекю, кетчуп и другие, отметила эксперт.

«В большинстве случаев избыточное количество сахара также присутствует в консервированных продуктах: кукурузе, горошке и других овощах, и, конечно, фруктах. Мясные полуфабрикаты и колбасы также не являются исключением и чаще всего будут содержать большое количество сахара в составе. Рекомендую внимательнее относиться к составу продуктов — а дальше уже выбирать, как именно вы предпочитаете обращаться с ежедневной нормой сахара», — добавила врач.

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Третье правило — договоритесь с собой и с ребенком о количестве сладостей в день.

«Безусловно, в новогодние праздники сложно ограничивать себя в сладком, особенно, если вы ждали праздника целый год. Лучше не ставить полных запретов ни себе, ни ребенку. Попробуйте заранее мягко договориться с ребенком в формате игры, что, например, в день допустимо до трех самых любимых конфет», — сказала собеседница издания.

Со своей стороны, постарайтесь не класть на видное место любые сладости — это будет провоцировать к срыву договоренностей, указала Мещерякова.

«Над своей силой воли тоже придется поработать: старайтесь взять за правило употреблять сладости до 14–15 часов дня, а в вечернее время — полностью исключить. Так вы не только регламентируете свой временной режим, но и позволите вашему организму до конца дня полностью или частично сжечь лишние калории», — сказала она.

Четвертое правило — разнообразьте форматы сладостей.

Пусть на вашем новогоднем столе помимо сладких блюд обязательно присутствуют фрукты или фруктовые салаты, шпажки, ягоды. Постарайтесь заменить сладкие газированные напитки на морсы или сок без содержания сахара, а также на обычную воду.

«Сладости — это не только классические торты, пирожные и конфеты, но и фруктовое суфле, творожные десерты, зефир, фруктовая пастила, сладости из орехов и сухофруктов, муссы, мармелад. На полках магазинов представлено огромное количество вкусных десертов, не содержащих сахар, муку и кондитерский жир», — заявила врач.

Пятое правило — проводите праздники активно. Как отметила эксперт, то, чем вы заняты в новогодние праздники, прямо влияет на рацион питания.

«Как детям, так и взрослым настоятельно рекомендую устраивать частые активные прогулки на свежем воздухе, как минимум на час в день — это могут быть игры в снежки, катание на лыжах и коньках, ходьба по лесу. Нахождение на свежем воздухе насыщает клетки крови кислородом, снижает проявление хронической гипоксии (недостаточное поступление кислорода к клеткам ткани), что позволяет легче обходиться без сладких десертов», — сказала она.

Кроме того, Мещерякова рекомендовала сократить время просмотра телевизора или сидения за праздничным столом — это провоцирует дополнительные перекусы, чаще всего связанные со сладкими десертами. Вместо этого лучше выбрать настольные игры или просто живое общение с родными или друзьями, заключила она.

Ранее, 21 декабря, врач-гастроэнтеролог, эндоскопист, диетолог медицинского центра «СМ-Клиника» Анастасия Чижикова рассказала, что в Новый год не стоит закусывать алкоголь жирными продуктами, например бутербродами с икрой.

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