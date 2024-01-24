«Известия» показали продвижение штурмовых отрядов ВС РФ за Артемовском

Штурмовые отряды Воздушно-десантных войск (ВДВ) ВС РФ успешно продвигаются за Артемовском (украинское название — Бахмут) и зачищают территории. Кадрами боевой работы ивановских десантников поделился 24 января военный корреспондент «Известий» Даниил Левин.

«На нашем направлении сейчас очень хорошо двигаются наши подразделения. <…> За последнее время продвинулись, скакнули на очень большое расстояние. Видно, что у «желтых» (ВСУ. — Ред.) уже не такой большой подвоз боеприпасов, не так много у них на данный момент сил, чтобы с нами бороться, поэтому они начали сдавать, а мы своим натиском начали их давить», — рассказал военнослужащий ВС РФ с позывным Звезда.

Левин отметил, что российские десантники внимательно осматривают позиции Вооруженных сил Украины в городе, каждое их действие контролируют разведчики с дронов, подсказывая военнослужащим по рации. Противник пытается атаковать позиции с помощью своих беспилотников, однако небо контролируют российские подразделения противовоздушной обороны (ПВО).

«Перемещаться по Артемовску можно только так — короткими перебежками от здания к зданию. Здесь уже целого не осталось ни одного строения. Постоянно работает артиллерия на фоне», — поделился военкор.

По словам Левина, сейчас главная задача военнослужащих ВС РФ — и дальше отодвигать линию фронта от Артемовска. Передовые отряды закрепляются на новых позициях, а штурмовики зачищают территорию и восстанавливаются в ожидании новых боевых задач.

Ранее, 21 января, сообщалось, что российские военнослужащие заставили бежать бригаду нацполиции Украины «Лють» под Артемовском. В этот же день ВС РФ заняли более выгодные позиции на артемовском участке фронта.

До этого, 20 января, Минобороны сообщило, что штурмовые группы Воздушно-десантных войск Вооруженных сил России успешно овладели опорным пунктом ВСУ к северо-западу от Артемовска с помощью FPV-дронов. Затем штурмовые группы ярославских десантников произвели зачистку опорного пункта противника в лесопосадке.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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