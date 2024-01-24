Часы Судного дня не стали переводить. Стрелки замерли на отметке 90 секунд

Генеральный директор «Бюллетеня ученых-атомщиков», доктор философских наук Рэйчел Бронсон 23 января 2024 года объявила, что ученые из университета Чикаго, ведущие проект символических «Часов Судного дня», не стали передвигать стрелки. Часы по-прежнему показывают 90 секунд до «ядерной полуночи», что является самым близким показателем за историю, начавшуюся в 1947 году.

«Не стоит заблуждаться: перевод часов на 90 секунд до полуночи не является признаком стабильности в мире. Совсем наоборот. Правительствам и сообществам по всему миру необходимо срочно действовать. И Бюллетень сохраняет надежду — и вдохновляет — видеть, как молодое поколение возглавляет борьбу», — сказал Бронсон на страницах бюллетеня.

В 2023 году стрелки часов перевели на 10 секунд ближе к полуночи из-за украинского конфликта, который считали приближающим мир к ядерной угрозе. По словам Бронсон, конфликты только часть угроз человечеству, есть еще климатический дисбаланс, резкое и неконтролируемое развитие искусственного интеллекта, биологические угрозы и другое.

Традиция ежегодно отсчитывать время на Часах Судного дня началась в 1947 году — через несколько лет после того, как ученые из университета Чикаго поучаствовали в создании первой в мире атомной бомбы. Оставшееся на часах до полуночи время показывает уровень напряженности в мире, а также прогресс развития ядерного оружия. При первом отсчете на Часах минутная стрелка остановилась на отметке «семь минут до полуночи».

24 января 2023 года ввиду высокой опасности выхода из-под контроля конфликта на Украине стрелки Часов перевели на 10 секунд вперед. В этом же положении их сохранили спустя год.

В 2022 году «Часы Судного дня» замерли на отметке 100 секунд до конца света. Представители «Бюллетеня ученых-атомщиков» не стали переводить стрелки. Это отражает представление ученых о том, что мир «приблизился к моменту гибели».