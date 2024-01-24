Власти украинского Павлограда отказались от переименования города

По результатам 47-й сессии городского совета Павлограда (Днепропетровская область) муниципальные депутаты приняли решение не переименовывать населенный пункт ввиду отсутствия необходимости. Об этом 23 января сообщает народный депутат Украины Роман Каптелов.

«Пока вопрос переименования города неактуален, поэтому Павлоград остается Павлоградом. Тем более что против переименования выступает община», ― приводит слова Каптелова официальный Telegram-канал павлоградского исполкома.

По мнению экспертов Украинского института национальной памяти, название города напрямую связано с императором Российской империи Павлом I, в связи с чем Павлоград в рамках деколонизации планировалось переименовать. В ноябре прошлого года по результатам опроса, проведенного среди горожан, стало известно, что порядка 83% жителей города проголосовали за сохранение существующего названия города.

В конце декабря стало известно, что около 50 названий улиц и переулков были дерусифицированы в Никополе Днепропетровской области Украины. Так, например, сообщалось, что в городе появятся топонимы, связанные с деятелями украинской культуры и националистического движения, а также географическими названиями страны. В частности, улицу русского полководца Михаила Кутузова переименуют в улицу лидера Организации украинских националистов (ОУН, запрещенная в России экстремистская организация) Степана Бандеры, а улица Героя Советского Союза Олега Кошевого станет улицей еще одного деятеля ОУН — Олега Ольжича.

Тогда же сообщалось, что в украинском Днепре (бывший Днепропетровск) Екатеринославский бульвар переименовали в честь немецкого города Кельн. Сообщалось, что бульвар был переименован в честь германского города-побратима, поскольку его община помогает Днепру во время конфликта.

Дерусификация названий на Украине началась с 2015 года согласно закону «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон связан в том числе с переименованием всех топографических объектов, названия которых хоть как-то связаны с СССР, а также со сносом памятников и демонтажем мемориальных досок.