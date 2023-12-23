В Днепропетровской области Украины переименовали почти 50 улиц

Около 50 названий улиц и переулков были дерусифицированы в городе Никополе Днепропетровской области Украины. Об этом накануне, 22 декабря, сообщалось в Telegram-канале «Деколонизация. Украина».

В сообщении отмечается, что в городе появятся топонимы, связанные с деятелями украинской культуры и националистического движения, а также географическими названиями страны. В частности, улицу русского полководца Михаила Кутузова переименуют в улицу лидера Организации украинских националистов (ОУН, запрещенная в России экстремистская организация) Степана Бандеры, а улица Героя Советского Союза Олега Кошевого станет улицей еще одного деятеля ОУН — Олега Ольжича.

Кроме того, вместо улицы советского космонавта Владимира Комарова появится улица украинского композитора Николая Леонтовича, вместо улицы поэта Федора Тютчева — улица Черкасская, а улица художника Виктора Васнецова будет переименована в улицу украинского поэта и этнографа Пантелеймона Кулиша.

Ранее, 20 декабря, в украинском Днепре (бывший Днепропетровск) Екатеринославский бульвар переименовали в честь немецкого города Кельн. Сообщалось, что бульвар был переименован в честь немецкого города-побратима, поскольку его община помогает Днепру во время конфликта.

Дерусификация названий на Украине началась с 2015 года, согласно закону «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон связан в том числе с переименованием всех топографических объектов, названия которых хоть как-то связаны с СССР, а также сносом памятников и демонтажем мемориальных досок.