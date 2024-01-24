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Ирина Волк предупредила о вербовке шпионов для ВСУ через Telegram в игровом формате

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Фото: Unsplash
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Украинские спецслужбы вербуют российских граждан в разведывательную деятельность через Telegram-каналы, используя игровой формат. Об этом заявила официальный представитель Министерства внутренних дел (МВД) России Ирина Волк в своем Telegram-канале во вторник, 23 января.

«С украинской стороны сейчас делается большая ставка на внутреннюю дестабилизацию России и теракты на нашей территории, в связи с чем схемы вовлечения российских граждан в противоправную деятельность достаточно изощрены», — сообщила она.

По словам Волк, представители украинских спецслужб маскируют свои каналы под OSINT-проекты. Это направление расследований, в которых необходимо собирать информацию из открытых источников для различных целей.

«Используя в таких Telegram-каналах методики геймификации — вовлечения в игровые задания, злоумышленники, по сути, осуществляют вербовку граждан, ставя перед ними задачи разведывательного характера по сбору чувствительной информации о российском оборонном потенциале», — объяснила официальный представитель МВД.

Также она напомнила, что сбор и передача информации по заданию иностранной разведки или лица, действующего в ее интересах, может быть квалифицирована как шпионаж по статье 276 УК РФ. Ответственность в таком случае будет представлять собой лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.

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Ранее, 19 января, в управлении ФСБ России по Луганской Народной Республике (ЛНР) сообщили, что в регионе была задержана женщина, собиравшая сведения о Вооруженных силах (ВС) РФ для их последующей передачи украинской армии. Как уточняется, она руководствовалась личными мотивами и передавала Вооруженным силам Украины (ВСУ) данные о местах, в которых дислоцируется личный состав и военная техника ВС РФ.

До этого, 15 января, Курганский областной суд приговорил к пяти годам колонии общего режима 20-летнего студента, завербованного спецслужбами Украины. Уголовное дело по ст. 275.1 УК РФ («Сотрудничество с иностранным государством, международной либо иностранной организацией») в отношении осужденного расследовало УФСБ России по региону.

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