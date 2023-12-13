Будем сообщаться: в России появится «антишпионский» аналог Telegram

В России появится новый отечественный мессенджер, который станет аналогом Telegram и будет защищен шифрованием и программой идентификации . Продукт встроят в операционную систему «отечественного iPhone» — Р-ФОН, ориентированного на госслужащих и бизнес. «Антишпионский» гаджет презентуют 18 декабря с участием представителей Минпромторга и Минцифры. В перспективе мессенджером смогут пользоваться и граждане на других телефонах и компьютерах, сообщил «Известиям» источник в компании-производителе.

Без шпионских закладок

У россиян появится отечественная платформа для коммуникаций под названием «РОСА Мессенджер», выяснили «Известия». Он будет встроен в систему нового телефона Р-ФОН, презентация которого вместе с операционной системой «РОСА Мобайл» пройдет 18 декабря в Москве. Эту информацию «Известиям» подтвердили в компании-разработчике «НТЦ ИТ РОСА».

— « РОСА Мессенджер» подойдет как для обычных граждан, так и для частного бизнеса и госорганизаций. Мы не выбирали Telegram в качестве образца. Наш мессенджер — уникальный продукт , в котором будет функционал, похожий на тот, что есть в мессенджере Павла Дурова, — пояснили в пресс-службе компании-разработчика.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Там также отметили, что новый мессенджер и сам смартфон — более защищенные ресурсы по сравнению с импортными аналогами .

— Дело в том, что большая часть смартфонов, работающих на рынке России, снабжены комплектующими разных производителей. Это микрофон, камера, модули Wi-Fi, Bluetooth и так далее. Поставщики сами пишут драйверы для этих аппаратных компонентов, чтобы они нормально работали в операционной системе. Проблема в том, что часть кода поставляется в закрытом виде, а значит, там могут быть программные закладки, которые будут использовать разные недекларированные возможности, например, шпионить за владельцем смартфона , — пояснили в компании.

Там отметили, что ее инженеры сами написали драйверы для всех аппаратных компонентов Р-ФОНа .

— Главное преимущество в том, что Р-ФОН — российский телефон, а значит, защищен от американских санкций , — сообщили в «НТЦ ИТ РОСА». В компании отметили, что Минпромторг включил смартфон в соответствующий реестр отечественного оборудования. А Минцифры признало «РОСА Мобайл» отечественной операционной системой, она была включена в реестр российского софта.

Там также отметили, что на презентацию приглашены представители Минцифры, Минпромторга, Совета Федерации, правительства, госкорпораций, крупных частных компаний и отраслевых ассоциаций . Ранее СМИ связывали АО «НТЦ ИТ РОСА» и компанию АО «Рутек», которая принимала участие в разработке, с экс-министром связи Леонидом Рейманом, который руководил министерством с 2004 по 2008 год. Источник «Известий», знакомый с ситуацией, не исключил, что он может выступить на мероприятии.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Кроме того, он не исключил, что в следующем году новый мессенджер будет распространен на другие мобильные устройства и компьютеры, — пока его смогут использовать устройства с операционной системой РОСА «Хром» семейства Linux .

В Минпромторге «Известиям» сообщили, что приветствуют появление на рынке российских устройств, работающих под управлением отечественных операционных систем.

— На постоянной основе проводим тестирование российских мобильных устройств для оценки их применимости в работе ведомства , — отметили в пресс-службе.

В Минцифры от комментариев воздержались.

Справка «Известий» Еще в апреле 2022 года ведомство составило список социальных сетей, мессенджеров, сервисов и программ, которыми россияне смогут пользоваться вместо зарубежных аналогов. Тогда министерство объяснило это решение тем, что часть компаний ушли с российского рынка, а некоторые из них были признаны экстремистскими. В связи с этим Минцифры рекомендовало россиянам использовать для общения мессенджеры в «ВКонтакте» (VK), «Одноклассники», Yappy, Telegram, «ТамТам», ЯRUS, TenChat, «Мой Мир», ICQ, Frisbee вместо Instagram, WhatsApp, Facebook Messenger (последними тремя владеет компания Meta, признанная в России экстремистской; Роскомнадзор их заблокировал), TikTok, Snapchat, Slack.

Запрос существует

В Госдуме назвали появление нового отечественного мессенджера крайне актуальным и своевременным решением.

— Сейчас в условиях санкций как никогда важно защищать информацию . Поэтому хорошо, что мы получим надежный и защищенный ресурс, который позволит безопасно коммуницировать и делиться информацией, особенно госслужащим , — заявил «Известиям» зампред комитета по безопасности Анатолий Выборный.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

По его словам, это даст реальную возможность в разы снизить риски утечки и несанкционированного доступа к персональным данным .

— Если будет очень хорошее шифрование, а вся информация станет храниться на территории РФ, это будет правильно . Такой телефон давно нужно было сделать. Лично я с удовольствием буду пользоваться таким мобильным, — сообщил «Известиям» губернатор Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн.

Пока сложно оценить, насколько новый гаджет будет востребован у госслужащих , сказал губернатор Орловской области Андрей Клычков. При этом он отметил, что российская промышленность в состоянии производить технику не хуже импортной .

— Все ограничения, которые сегодня введены странами Запада, должны подтолкнуть нас выпускать свою электронику , — подчеркнул губернатор.

По словам гендиректора Уралэнерготела Алексея Бельского, в компании видят потенциальную востребованность нового телефона среди сотрудников госорганов и оборонно-промышленного сектора, а также для тех, кто занят на критически важных объектах .

— Это устройство может быть хорошим запасным вариантом в случае отключения в России каких-либо работающих сейчас сервисов иностранных компаний . Однако наша компания не работает с чувствительной информацией, поэтому для нас такой телефон не актуален . Наши сотрудники используют собственные мобильные устройства, — сказал он.

Потребность у госслужащих и бизнеса в закрытом мессенджере действительно есть , полагает эксперт в IT-сфере Герман Клименко.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

— Более того, есть огромный запрос на безопасность такого общения и создания для этого специальных условий. Например, в Китае невозможно себе представить, что вам идет звонок с анонимных номеров и невозможно установить, кто вам позвонил . В России же вам может поступить звонок откуда угодно, и определить его вы никогда не сможете, потому что есть огромный пласт мошенничества , — пояснил эксперт.

При этом эксперт признал, что на защищенном смартфоне обязательно должен стоять защищенный софт . В пример он привел использование в органах власти Samsung вместо iPhone, на которых нет WhatsApp, но есть Telegram.