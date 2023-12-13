Будем сообщаться: в России появится «антишпионский» аналог Telegram
В России появится новый отечественный мессенджер, который станет аналогом Telegram и будет защищен шифрованием и программой идентификации. Продукт встроят в операционную систему «отечественного iPhone» — Р-ФОН, ориентированного на госслужащих и бизнес. «Антишпионский» гаджет презентуют 18 декабря с участием представителей Минпромторга и Минцифры. В перспективе мессенджером смогут пользоваться и граждане на других телефонах и компьютерах, сообщил «Известиям» источник в компании-производителе.
Без шпионских закладок
У россиян появится отечественная платформа для коммуникаций под названием «РОСА Мессенджер», выяснили «Известия». Он будет встроен в систему нового телефона Р-ФОН, презентация которого вместе с операционной системой «РОСА Мобайл» пройдет 18 декабря в Москве. Эту информацию «Известиям» подтвердили в компании-разработчике «НТЦ ИТ РОСА».
— «РОСА Мессенджер» подойдет как для обычных граждан, так и для частного бизнеса и госорганизаций. Мы не выбирали Telegram в качестве образца. Наш мессенджер — уникальный продукт, в котором будет функционал, похожий на тот, что есть в мессенджере Павла Дурова, — пояснили в пресс-службе компании-разработчика.
Там также отметили, что новый мессенджер и сам смартфон — более защищенные ресурсы по сравнению с импортными аналогами.
— Дело в том, что большая часть смартфонов, работающих на рынке России, снабжены комплектующими разных производителей. Это микрофон, камера, модули Wi-Fi, Bluetooth и так далее. Поставщики сами пишут драйверы для этих аппаратных компонентов, чтобы они нормально работали в операционной системе. Проблема в том, что часть кода поставляется в закрытом виде, а значит, там могут быть программные закладки, которые будут использовать разные недекларированные возможности, например, шпионить за владельцем смартфона, — пояснили в компании.
Там отметили, что ее инженеры сами написали драйверы для всех аппаратных компонентов Р-ФОНа.
— Главное преимущество в том, что Р-ФОН — российский телефон, а значит, защищен от американских санкций, — сообщили в «НТЦ ИТ РОСА». В компании отметили, что Минпромторг включил смартфон в соответствующий реестр отечественного оборудования. А Минцифры признало «РОСА Мобайл» отечественной операционной системой, она была включена в реестр российского софта.
Там также отметили, что на презентацию приглашены представители Минцифры, Минпромторга, Совета Федерации, правительства, госкорпораций, крупных частных компаний и отраслевых ассоциаций. Ранее СМИ связывали АО «НТЦ ИТ РОСА» и компанию АО «Рутек», которая принимала участие в разработке, с экс-министром связи Леонидом Рейманом, который руководил министерством с 2004 по 2008 год. Источник «Известий», знакомый с ситуацией, не исключил, что он может выступить на мероприятии.
Кроме того, он не исключил, что в следующем году новый мессенджер будет распространен на другие мобильные устройства и компьютеры, — пока его смогут использовать устройства с операционной системой РОСА «Хром» семейства Linux.
В Минпромторге «Известиям» сообщили, что приветствуют появление на рынке российских устройств, работающих под управлением отечественных операционных систем.
— На постоянной основе проводим тестирование российских мобильных устройств для оценки их применимости в работе ведомства, — отметили в пресс-службе.
В Минцифры от комментариев воздержались.
Запрос существует
В Госдуме назвали появление нового отечественного мессенджера крайне актуальным и своевременным решением.
— Сейчас в условиях санкций как никогда важно защищать информацию. Поэтому хорошо, что мы получим надежный и защищенный ресурс, который позволит безопасно коммуницировать и делиться информацией, особенно госслужащим, — заявил «Известиям» зампред комитета по безопасности Анатолий Выборный.
По его словам, это даст реальную возможность в разы снизить риски утечки и несанкционированного доступа к персональным данным.
— Если будет очень хорошее шифрование, а вся информация станет храниться на территории РФ, это будет правильно. Такой телефон давно нужно было сделать. Лично я с удовольствием буду пользоваться таким мобильным, — сообщил «Известиям» губернатор Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн.
Пока сложно оценить, насколько новый гаджет будет востребован у госслужащих, сказал губернатор Орловской области Андрей Клычков. При этом он отметил, что российская промышленность в состоянии производить технику не хуже импортной.
— Все ограничения, которые сегодня введены странами Запада, должны подтолкнуть нас выпускать свою электронику, — подчеркнул губернатор.
По словам гендиректора Уралэнерготела Алексея Бельского, в компании видят потенциальную востребованность нового телефона среди сотрудников госорганов и оборонно-промышленного сектора, а также для тех, кто занят на критически важных объектах.
— Это устройство может быть хорошим запасным вариантом в случае отключения в России каких-либо работающих сейчас сервисов иностранных компаний. Однако наша компания не работает с чувствительной информацией, поэтому для нас такой телефон не актуален. Наши сотрудники используют собственные мобильные устройства, — сказал он.
Потребность у госслужащих и бизнеса в закрытом мессенджере действительно есть, полагает эксперт в IT-сфере Герман Клименко.
— Более того, есть огромный запрос на безопасность такого общения и создания для этого специальных условий. Например, в Китае невозможно себе представить, что вам идет звонок с анонимных номеров и невозможно установить, кто вам позвонил. В России же вам может поступить звонок откуда угодно, и определить его вы никогда не сможете, потому что есть огромный пласт мошенничества, — пояснил эксперт.
При этом эксперт признал, что на защищенном смартфоне обязательно должен стоять защищенный софт. В пример он привел использование в органах власти Samsung вместо iPhone, на которых нет WhatsApp, но есть Telegram.
Но какие бы ни были хорошие отношения с Telegram, по мнению Германа Клименко, нужно четко понимать, что это дыра в нашей безопасности, так как это всё же иностранный продукт. Поэтому если на любой телефон поставить защищенный мессенджер, то эффект для безопасности будет на порядок выше, подчеркнул эксперт.
При этом эксперт считает, что пока отечественные продукты в сфере электроники серьезно уступают импортным, с которыми им будет достаточно сложно конкурировать на рынке.