В ЛНР задержали собиравшую о ВС РФ сведения женщину
В Луганской Народной Республике была задержана женщина, собиравшая сведения о Вооруженных силах (ВС) РФ для их последующей передачи украинской армии. Об этом 19 января сообщили в управлении ФСБ России по республике.
«УФСБ России по Луганской Народной Республике совместно с УФСБ России по Южному военному округу пресечена противоправная деятельность гражданки Украины, действовавшей в интересах спецслужб иностранного государства», — говорится в сообщении.
Как уточняется, женщина руководствовалась личными мотивами и передавала Вооруженным силам Украины (ВСУ) данные о местах, в которых дислоцируется личный состав и военная техника ВС РФ.
Ранее, 17 января, сотрудники ФСБ задержали жителя ЛНР, который собирал информацию о местах дислокации личного состава и техники Вооруженных сил РФ. Как уточнялось, он оперативно передавал эти данные представителю ВСУ через мессенджер.
До этого, 15 января, Курганский областной суд приговорил к пяти годам колонии общего режима 20-летнего студента, завербованного спецслужбами Украины. Уголовное дело по ст. 275.1 УК РФ («Сотрудничество с иностранным государством, международной либо иностранной организацией») в отношении осужденного расследовало УФСБ России по региону.