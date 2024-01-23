«Часы Судного дня» замерли на отметке 90 секунд до «ядерной полуночи»

Стрелки на символических «часах Судного дня», помещенных впервые в 1947 году на обложку американского журнала «Бюллетень ученых-атомщиков» (Bulletin of the Atomic Scientists), по-прежнему показывают 90 секунд до «ядерной полуночи». Об этом журнал пишет во вторник, 23 января.

Год назад часы были переведены на 10 секунд ближе к полуночи главным образом из-за украинского конфликта, приближающего мир к ядерной угрозе. Президент издания доктор философских наук Рэйчел Бронсон отметила, что отказ ученых от перевода времени еще не дает оснований делать положительные прогнозы.

«Не заблуждайтесь: сброс часов на 90 секунд до полуночи не является показателем стабильности мира. Наоборот. Правительствам и сообществам во всём мире необходимо срочно принять меры. И Bulletin сохраняет надежду и вдохновение, видя, как молодое поколение возглавляет эту борьбу», — цитирует ее издание.

Тень на обсуждение «часов 2024 года» бросают такие глобальные проблемы, как ухудшение условий соглашений о сокращении ядерных вооружений, климатический кризис, в частности, официальное объявление 2023 года самым жарким годом за всю историю наблюдений, резкое развитие искусственного интеллекта, развращающего информационную среду, вооруженные конфликты и другие аспекты.

20 января 2022 года «часы Судного дня» замерли на отметке 100 секунд до конца света, представители «Бюллетеня ученых-атомщиков» не стали переводить стрелки.

Позднее, 24 января 2023 года, ввиду высокой опасности того, что конфликт на Украине выйдет из-под контроля, стрелы часов перевели на 10 секунд вперед.

Организация «Бюллетень ученых-атомщиков» была создана в 1945 году. После завершения Второй мировой войны издатели американского журнала, в котором публиковались статьи ученых-атомщиков Чикаго, обратились к научному сообществу с предложением объединить усилия в борьбе за поддержание глобальной безопасности.

Ключевым моментом в истории организации было создание «часов Судного дня», изначально их установили на отметке семь минут до полуночи. В 1949 году, когда Советский Союз провел испытания ядерной бомбы, ученые перевели часы на отметку три минуты до «уничтожения человечества».

Организация оценила ситуацию в мире как наиболее стабильную в 1991 году, когда генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев и президент США Джордж Буш — старший заключили Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1). Часы показывали в 1991 году 23:43.