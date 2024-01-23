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В Кремле назвали несостоятельными территориальные претензии Украины к России

Песков: территориальные претензии Украины к РФ несостоятельны
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Территориальные претензии киевского режима к России несостоятельны, для Киева ситуация будет становиться только хуже, заявил в среду, 23 января, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Претензии киевского режима являются попыткой закамуфлировать те проблемы, которые у него накопились, при этом президент Украины Владимир Зеленский не хочет их решать. Он стремится вернуть то положение, в котором ему предоставляли безграничные потоки денег и снарядов. Кроме того, украинский лидер пытается снова заручиться поддержкой своего населения, уточнил официальный представитель Кремля.

«Невооруженным взглядом видна несостоятельность всех этих потуг, у него [Зеленского] растут проблемы, они будут дальше расти, и ситуация для Киева будет становиться всё тяжелее и тяжелее. А мы будем продолжать СВО до того момента, когда будут выполнены все задачи, которые стоят», — заявил Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, запись которой последний опубликовал в своем Telegram-канале.

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22 января Зеленский подписал указ «Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации». Документ опубликован на сайте его офиса. Президент поручил правительству Украины разработать совместно с международными экспертами, представителями Всемирного конгресса украинцев, учеными и общественностью план действий по сохранению национальной идентичности украинцев в России.

8 января бывший главнокомандующий армией США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес заявил, что Украину в ходе конфликта с Россией ждет потеря территорий из-за невозможности противостоять армии в связи с катастрофической нехваткой боеприпасов. По данным украинских военных, некоторым подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) уже пришлось снизить скорострельность на 90% по сравнению с летом.

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