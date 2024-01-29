Лунный календарь на февраль 2024 года: что скрывает мрачная бездна

Еще в древности люди заметили, что положение Луны оказывает сильное воздействие на окружающую среду. От небесного светила зависят приливы, отливы, уровень воды и изменения температуры на Земле. Однако не только природа, но также жизнь и состояние связаны с лунной энергией. Перепады настроения или периоды высокой продуктивности, плохое самочувствие — всё это влияние циклов Луны. Спутник Земли проходит через восемь фаз, но только четыре из них принято считать основными. Подробнее о том, как оптимально распланировать работу и отдых согласно лунному календарю в феврале 2024 года — в материале «Известий».

Лунный календарь на 2024: фазы луны по дням

Лунный календарь — это древняя система отсчета времени, которая основана на четырех фазах естественного спутника Земли — растущая Луна, полнолуние, убывающая Луна и новолуние . Лунный календарь подразумевает наличие нескольких периодов, именуемых синодическими (или лунными) месяцами. Согласно одной из версий, впервые лунный календарь возник в Месопотамии, на территории современного Ирака, в третьем тысячелетии до нашей эры.

Полный цикл от одного новолуния до другого составляет около 29,5-30 земных суток, тогда как солнечный цикл длится в среднем 30,5 дней. Так, каждый лунный день начинается немного позже предыдущего.

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Исключением являются первые сутки. Согласно распространенному мнению, чем они короче, тем больше в них энергии и тем интенсивнее процессы, происходящие в этот день, рассказал астролог Федор Роськин.

Эксперт добавляет, что лунные сутки не совпадают по продолжительности и между собой — но только при удалении от экватора. Подобный феномен говорит о различии оси вращения Земли и спутника. Непостоянными по длительности днями также являются 1 и 30 числа синодического месяца. Луна растет в течение 15 дней, достигает своего предела, а после столько же убывает. По окончанию цикла, на 30-е сутки, ночное небо практически не освещается. По мнению астрологов, энергия этого дня неблагоприятна для начинаний и принятия решений.

Фазы Луны в феврале и их периоды:

С 1 по 9 февраля — убывающая Луна;

10 февраля — новолуние;

С 11 по 23 февраля — растущая Луна;

24 февраля — полнолуние;

С 25 по 29 февраля — убывающая Луна.

Каждый этап лунного цикла оказывает разное влияние на человека, что связано со степенью удаленности Луны от Солнца. Кардинальные изменения происходят дважды в месяц: на новолуние и в полнолуние. От положения Луны зависит не только общее самочувствие, но и характер различных жизненных ситуаций.

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Лунные фазы позволяют составить календарь благоприятных дней для грамотного выстраивания планов на каждый день месяца. Любые изменения во внешности и проведение посевных работ стараются соотнести с лунным календарем.

Период растущей Луны наступает сразу после новолуния. Состояние, при котором лунный диск будет освещен наполовину, называется первой четвертью. Далее степень освещенности увеличивается, пока не достигнет максимума. Наиболее благоприятными днями месяца считаются 14, 15, 16, 22 и 23 февраля. Это подходящий период для новых начинаний, инвестиций и построения планов на ближайшее будущее.

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Когда Солнце и Луна находятся на противоположных от Земли сторонах, а естественный спутник полностью освещен солнечным светом, начинается новая фаза — полнолуние. По мнению экспертов, этот период сильно влияет на ментальное и физическое здоровье человека. Может появиться бессонница, повышенная раздражительность и эмоциональность. Опасным может быть употребление алкоголя, поскольку в это время случается самое большое количество дорожно-транспортных происшествий и техногенный аварий.

Время с момента полнолуния и до рождения новой Луны называется убывающим периодом. Первая половина этой фазы считается наиболее благоприятной для задач в любой сфере деятельности. Самым удачным днем цикла станет 1 февраля. Можно смело завершать старые проекты, доделать отложенные дела и начинать новые проекты, а также искать деловых партнеров и проводить финансовые операции. Помимо этого, первые дни февраля идеально подойдут для путешествий, ухода за телом и волосами.

В период новолуния Луна находится между Землей и Солнцем примерно на одной прямой с ними, поэтому остается невидимой для наблюдателя. Данная фаза оказывает негативное влияние на человека: повышается раздражительность, обостряются сердечные недуги, возможны приступы агрессии, также снижается иммунитет. Психологи и астрологи рекомендуют во время новолуния подумать о планах на будущее, но не спешить с их реализацией по причине эмоциональной нестабильности.

Кроме того, фазы Луны влияют на скорость роста и состояние волос. Стрижка на растущей Луне способствует быстрому росту волос, а на убывающей Луне — медленному росту и укреплению корней. В новолуние волосы ослаблены, требуют особого ухода и бережного обращения.

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