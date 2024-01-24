Рубль бережет: обязательную продажу валютной выручки экспортерами могут продлить

Правительство поддержало продление действия указа об обязательной продаже валютной выручки экспортерами до конца текущего года. Главная цель, по словам первого вице-премьера Андрея Белоусова — стабилизация ситуации внутри валютного рынка. Мера позволит покрыть дефицит валюты, с которым столкнулись импортеры. Ранее обязательная продажа валютной выручки была введена в декабре 2023 года. Временная мера действует до 30 апреля 2024 года и касается 43 крупнейших экспортеров из энергетической, металлургической, химической, лесной и сельскохозяйственной отраслей. Подробности и мнения экспертов — в материале «Известий».

Ожидаемый поворот

Аналитик ФГ «Финам» Николай Дудченко оценивает вероятность продления указа, пока действующего до 1 мая, как высокую.

— В целом новость позитивна для курса рубля и снижает вероятность форс-мажора на валютном рынке, когда несколько крупных участников получают контроль над курсом. Вместе с тем Минфин получит рычаги управления курсом через установление процента выручки, который экспортеры обязаны будут продавать на рынке.

На взгляд эксперта, дальнейшая динамика рубля во многом будет продолжать зависеть от цен на российские сорта нефти.

В октябре–декабре прошлого года указ позволил нарастить продажи валютной выручки экспортерами, не подпадавшими до того под регулирование, что привело к укреплению курса рубля с 100 рублей за доллар и 110 рублей за евро до 88 и 95 рублей за единицу каждой валюты соответственно, напоминает эксперт Института «Центр развития» НИУ ВШЭ Игорь Сафонов. По его мнению, наибольший эффект в данном случае принесли именно административные меры, а рост ключевой ставки, повысивший привлекательность сбережений в рублях, выступил дополнительным фактором:

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— Несмотря на то что решение действительно позволило снизить волатильность на валютном рынке и несколько укрепить курс рубля, мы не ожидаем, что оно окажет существенное влияние на решение по ключевой ставке. Текущие темпы роста цен по-прежнему остаются достаточно высокими, — говорит Сафонов.

Возможный эффект

Решение об обязательной репатриации и продаже части валютной выручки крупными экспортерами изначально было обоснованно, чтобы увеличить предложение иностранной валюты на внутреннем рынке и стабилизировать курс рубля. Несмотря на то что мера заявлена как временная, ничего не мешает продлевать срок ее действия на каком-то разумном горизонте, считает директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов.

— При этом не исключено, что могут меняться критерии, по которым компании входят в список, применяемые доли и другие параметры, — говорит он. — Краткосрочные колебания курса возможны при корректировке и отмене меры.

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Пока указ действует в своем нынешнем виде, колебания курса рубля объясняются другими факторами, уточняет эксперт из АКРА.

По большому счету Центробанку РФ больше ничего не остается, кроме как продлевать обязанность экспортеров продавать выручку, это вынужденные действия, полагает заместитель директора Банковского института развития Юлия Макаренко.

— Несмотря на очевидную прогнозируемость шага, это не самая эффективная мера в борьбе с валютной волатильностью, так как эффект от продажи валютной выручки скорее временный, даже ситуативный. Чтобы иметь возможность импортировать товары, необходимо продавать товары. Получается, как в известном мультфильме: «Чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно сначала купить что-нибудь ненужное, а у нас денег нет», — отметила Макаренко.

По словам финансиста, краткосрочная мера может только отсрочить неизбежное и этим периодом необходимо воспользоваться, чтобы придумать что-то по-настоящему эффективное.

— Хотелось бы, чтобы Банк России предлагал действенные меры. Продали немножко валюты, подкрепили рубль и хорошо, а как фундаментальные факторы, так предложить нам нечего, — резюмировала Юлия Макаренко.

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Недвусмысленный сигнал

Правительство дает понять, что будет бороться за стабильность курса рубля в долларах и в евро, считает заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов.

— Не стоит забывать и о бюджетном правиле, которое с этого года будет работать в прежнем виде: при низкой цене на нефть государство начинает продавать валюту из Фонда национального благосостояния для поддержания курса и получения рублей на финансирование расходов бюджета, — напоминает он.

С его точки зрения, этих мер в целом будет достаточно для более-менее стабильного курса. По оценке эксперта, в ближайшие месяцы курс доллара будет держаться на уровне 90–95 рублей.

Управления курсом рубля и его стабильности только экспортной выручкой не достичь, спорит с коллегой Юлия Макаренко.

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— Для установления баланса между импортом и экспортом придуман замечательный инструмент — облигации в валюте, в частности в юанях, как это было широко анонсировано полгода назад. Эта мера привлечет капитал в компании и обеспечит более свободное перемещение средств в валюте, а значит, снизит волатильность и станет эффективной мерой против оседания редких валют на счетах российских компаний мертвым грузом, — разъяснила она.