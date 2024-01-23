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Минтранс предложил упорядочить размещение придорожных сервисов

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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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Минтранс России предложил упорядочить размещение объектов дорожного сервиса вдоль автомобильных дорог. Соответствующий законопроект размещен на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов, сообщила пресс-служба Минтранса 23 января.

К объектам дорожного сервиса (ОДС) относятся расположенные вдоль автодорог АЗС, автовокзалы, гостиницы, мотели, кафе и рестораны, станции техобслуживания, стоянки и прочие подобные объекты. Законопроект призван упорядочить их размещение и привести к единым стандартам, чтобы сделать поездки на автотранспорте более безопасными и комфортными, говорится в сообщении.

«Согласно законопроекту, вдоль автомобильных дорог первой категории (имеющих высокую интенсивность движения и скоростной режим) предлагается размещать объекты дорожного сервиса исключительно в составе многофункциональных зон. Это позволит минимизировать количество примыканий к таким автодорогам, а следовательно — уменьшить вероятность снижения скоростного режима, возникновения дорожно-транспортных происшествий», — указали в Минтрансе.

Также законопроектом планируется ввести понятие ОДС и критерия их расположения, урегулировать вопрос размещения мобильных ОДС (фудтраков, мобильных АЗС) и позволить владельцам автодорог проводить работы по обустройству многофункциональных зон дорожного сервиса (МФЗ) примыканиями и площадками отдыха.

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