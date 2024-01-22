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Московских водителей призвали отказаться от машин из-за снегопада

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Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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Московским автомобилистам стоит пользоваться городским транспортом из-за снегопада, который прогнозируется во вторник. Об этом в понедельник, 22 января, сообщил Центр организации дорожного движения (ЦОДД), передает столичный дептранс в своем Telegram-канале.

Метро, МЦК и МЦД работают штатно, а автобусы и такси быстрее передвигаются по выделенным полосам, отмечается в публикации.

«Будьте аккуратны за рулем, избегайте резких маневров, соблюдайте дистанцию и скоростной режим. Внимательно следите за дорогой, не отвлекайтесь на телефон. Это сделает поездку безопасной для вас и других участников движения. За обстановкой на дорогах круглосуточно следят Ситуационный центр и экипажи дорожного патруля ЦОДД. В том числе экипажи на базе «КамАЗа», — указали в департаменте.

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В Москве и Московской области высота сугробов превысила норму для второй половины января в полтора раза. Об этом в прошедшее воскресенье рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По словам метеоролога, высота снежного покрова на погодной станции ВДНХ за сутки снизилась лишь на 1 см и составила 41 см при норме 29 см.

Ранее стало известно, что с 22 января в зону платной уличной парковки в Москве вошли 50 участков улиц, а через месяц список пополнит еще 31 участок. Местные жители могут оформить парковочное разрешение и оставлять машины бесплатно.

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