В России произошло 181 ДТП за прошедшие сутки

За прошедшие сутки на российских дорогах произошло 181 ДТП, в которых погибли 15 человек и 214 получили ранения. Об этом 23 января «Известиям» сообщили в Госавтоинспекции МВД России. С участием несовершеннолетних зарегистрировано 23 ДТП, ранения получили 25 детей, погибших нет.

Как рассказали в Госавтоинспекции, в регионах страны сохраняются временные перекрытия дорожного движения в связи с неблагоприятными погодными условиями. В Татарстане из-за сильной метели, порывистого ветра и ограничения видимости временно прекращено движение на участках федеральной автодороги «Восток». В Республике Северная Осетия — Алания ограничено движение грузового транспорта по автодороге Владикавказ – Нижний Ларс – граница с Республикой Грузия в направлении на выезд из РФ.

В Приморском крае восстановлено движение автобусов и грузового транспорта на федеральной автомобильной дороге Владивосток – остров Русский, ранее оно было ограничено из-за сильного, порывистого ветра.

Благодаря улучшению погоды восстановлено движение автобусов и грузовиков на автомобильных дорогах Башкирии, Удмуртии, Пензенской, Самарской и Ульяновской областей. В Оренбургской области движение для автобусов восстановлено полностью на всех федеральных автотрассах.

«Госавтоинспекция напоминает, что снежные осадки сильно снижают видимость и сцепление с дорогой, поэтому автомобилистам следует быть предельно внимательными при управлении транспортным средством, особенно в темное время суток. В сложных зимних погодных условиях автомашину необходимо вести очень аккуратно, снизив скорость и увеличив дистанцию до впереди идущего транспорта», — заявил «Известиям» заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма ГУОБДД МВД России полковник полиции Антон Белан.

Ранее, 22 января, в Татарстане возобновили движение в обе стороны по трассе М-12 «Восток» на участке с 766-го по 836-й км (от пересечения с Р-241 до Шали). На участке с 684-го по 766-й км трассу продолжают освобождать от снега.

Московским автомобилистам стоит пользоваться городским транспортом из-за снегопада, который прогнозируется во 23 января, сообщал Центр организации дорожного движения. Автобусы и такси передвигаются по выделенным полосам быстрее, отметили в ЦОДД.