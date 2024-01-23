Путин заверил многодетные семьи в равных льготах на всей территории России

После подписания указа о статусе многодетной семьи они могут рассчитывать на равные льготы на всей территории России, заверил 23 января на встрече с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов президент РФ Владимир Путин.

По словам российского лидера, смысл этого указа заключается в том, чтобы выстроить единый подход по всей территории РФ.

«И, конечно, посещение музеев, других учреждений культуры, зоопарков и так далее, они должны быть единообразно применены на всей территории Российской Федерации. Вряд ли это будет сделано по щелчку с сегодня на завтра, но цель указа — как раз выровнять все вот эти вещи», — сказал он.

Ранее в этот день Путин подписал указ, закрепляющий статус многодетной семьи. Так, многодетной в России является семья, в которой трое и более детей. В документе указывается, что таким семьям гарантируются предоставление мер поддержки в сфере трудовых отношений, а также государственные пособия и выплаты в связи с рождением и воспитанием детей, досрочное назначение женщинам страховой пенсии по старости и другое.

22 ноября президент РФ объявил 2024 год Годом семьи. Целями решения обозначены популяризация государственной политики в сфере защиты семьи и сохранение семейных ценностей.