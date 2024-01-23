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Финансовый аналитик не исключил продолжения падения курса биткоина

Аналитик Антонов: при сохраняющихся продажах падение биткоина может ускориться
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Omar Marques
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При сохраняющихся продажах падение курса биткоина (BTC) может ускориться до $36,5 тыс., рассказал «Известиям» 23 января финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Ранее в этот день сообщалось, что стоимость биткоина опустилась ниже $40 тыс. впервые с начала декабря прошлого года. По данным сайта Coindesk, к 16:38 мск BTC достиг $38,997.

«Криптовалютное сообщество наблюдает за торговлей Bitcoin-ETF. Ежедневные торговые объемы составляют около $2 млрд, и это всех устраивает. Однако отток из биткоин-ETF ускоряется, превосходя приток. За пять дней отток из ETF Grayscale составил $2,2 млрд (в среднем по $441 млн в день). За все дни торгов биткоин-ETF отток составил $3,45 млрд. Именно отток из ETF Grayscale оказывает негативное влияние на рынок и провоцирует покупателей фиксировать прибыль от роста биткоина в 2023 году», — сказал Антонов.

По словам эксперта, ожидалось снижение BTC до $38,5 тыс. к 10 февраля, однако падение слишком резкое и при сохраняющихся продажах оно может ускориться до $36,5 тыс.

«По ценовой модели ускорения может и не быть. Сегодняшний день своим закрытием должен дать ключи к будущему движению цены. Перекрытие падения за 22 января и закрытие дня в районе $41,5 тыс. будет позитивным сигналом для покупателей и остановки падения. После падения цены на 19% как раз флэт бы продлился до 10 февраля», — уточнил Антонов.

Аналитик отметил, что 31 января пройдет заседание Федеральной резервной системы США и после него рынок начнет готовиться к халвингу, когда снижается вознаграждение майнеров за найденный блок.

«Цена никогда не росла сразу после халвинга, но любое падение крупные игроки будут использовать для увеличения длинных позиций», — уточнил он.

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10 января сообщалось, что биткоин показал самую высокую доходность за 12 месяцев 2023 года, которая превысила 170%. Как следует из данных исследования аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, при пассивной стратегии инвестирования на вложенные в криптовалюту 100 тыс. рублей можно было получить доход в 176,4 тыс. рублей после уплаты подоходного налога.

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