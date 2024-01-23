В Москве грабители украли из квартиры кота и его лоток

На юго-востоке Москвы злоумышленники взломали квартиру и украли оттуда кота и его лоток. Об этом 23 января сообщил источник «Известий».

Хозяин квартиры в настоящее время проходит службу в армии, а его сестра регулярно приходит проверять и кормить кота. Когда она пришла в квартиру 22 января, то не обнаружила кота. Вместе с ним пропал и лоток питомца.

«Еще в субботу приходила — всё было в порядке», — уточнил источник.

Потерпевшая сразу же обратилась в полицию. Правоохранители начали проверку обстоятельств происшествия.

Практически год назад, в феврале 2023 года, в подмосковной Балашихе вор постеснялся грабить квартиру при коте. Сначала он запер животное в кладовке, и только после этого приступил к ограблению. Хозяйка квартиры отметила, что кот никак не мог зайти в каморку сам, так как двери в нее обычно закрыты. Отмечается, что кот при ограблении не пострадал.

Также, зимой 2023 года, сообщалось, что неизвестный украл кота по кличке Ролтик из зоомагазина, где тот проживал около пяти лет, в городе Кудрово Ленинградской области.