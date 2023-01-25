Из зоомагазина в Ленинградской области выкрали кота

Неизвестный украл кота по кличке Ролтик из зоомагазина, где тот проживал около пяти лет, в городе Кудрове Ленинградской области. Об этом 25 января сотрудница магазина сообщила «РИА Новости».

«Кота принесли к нам с улицы в возрасте шести месяцев, и он живет в нашем магазине уже пять лет. Утром около 11 часов мы хватились, что Ролтика нигде нет, и уже по камерам наблюдения стало ясно, что его унес какой-то подвыпивший мужчина», — рассказала она.

Женщина рассказала, что кот страдает аллергией и нуждается в специальном питании. Несмотря на объявления о пропаже, животного так и не нашли. Сотрудники зоомагазина собираются обратиться в полицию.

Ранее, 3 августа 2022 года, жители Кудрова спасли свалившуюся из квартиры кошку. Она упала с 12-го этажа на крышу восьмиэтажного дома. Неравнодушные люди спасли ее и вернули хозяевам. Животное получило травмы, не угрожавшие его жизни.