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В Балашихе вор постеснялся грабить квартиру при коте

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Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
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В Балашихе вор пробрался в квартиру, но постеснялся грабить ее на глазах у кота. Поэтому он запер питомца в кладовке и только после этого приступил к ограблению. Об этом 3 февраля сообщил источник «Известий».

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Ограбление произошло днем 2 февраля. Грабитель пробрался в квартиру, когда хозяйка была на подработке. Его добычей стали 865 тыс. рублей наличными и коллекция ювелирных украшений стоимостью более 100 тыс. рублей. Покидая дом, он запер квартиру, но забыл выпустить из кладовки кота.

Когда 64-летняя хозяйка вернулась домой, она не сразу смогла найти своего питомца. Обыскав все комнаты, она нашла кота в кладовке, в которую он никак не мог попасть сам, поскольку она всегда закрыта. После этого она поняла, что в квартире кто-то был, обнаружила пропажу и обратилась в полицию.

В настоящее время ведется розыск преступника. Кот при ограблении не пострадал.

В конце декабря прошлого года стало известно, что в Балашихе полицейские разыскивают преступника, который под видом доставщика цветов проник в квартиру к 51-летней женщине, избил и ограбил ее. По данным «Известий», ему удалось похитить 500 тыс. рублей и ювелирные украшения.

Полицейским удалось установить магазин, где преступник покупал цветы. На кадрах видно, как он в медицинской маске приобретает белые розы. В магазине рассказали, что он расплачивался наличными.

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