В Балашихе притворившийся доставщиком цветов вор украл из квартиры 500 тыс. рублей

В Балашихе полицейские разыскивают преступника, который под видом доставщика цветов проник в квартиру к 51-летней женщине, избил и ограбил ее. По данным «Известий», ему удалось похитить 500 тыс. рублей и ювелирные украшения.

Уточняется, что преступление произошло днем 25 декабря на улице Некрасова. Как рассказала пострадавшая, ей в домофон позвонил мужчина и представился доставщиком цветом. Когда он зашел в подъезд и женщина открыла ему дверь, то внезапно набросился на нее и затащил в квартиру.

Там злоумышленник связал женщину скакалкой и потребовал открыть сейф. После того как пострадавшая выполнила ее требование, он запер ее в ванной и скрылся, похитив 500 тыс. рублей и разные ювелирные украшения.

Полицейским удалось установить магазин, где преступник покупал цветы. На кадрах видно, как он в медицинской маске приобретает белые розы. В магазине рассказали, что он расплачивался наличными.

28 ноября, два человека напали на гражданина Киргизии возле банка в Москве и забрали у него сумку, в которой находилось $100 тыс. В ходе нападения грабители стреляли из огнестрельного оружия.

Позднее в пресс-службе МВД сообщили о том, что полиции удалось задержать одного из подозреваемых в ограблении.