Совет обороны Литвы одобрил закупку танков Leopard 2

Государственный совет обороны Литвы 23 января одобрил закупку танков Leopard 2 производства ФРГ. Об этом сообщил советник президента прибалтийской республики Кястутис Будрис, его слова передает 15 min.

«Самой эффективной танковой платформой, отвечающей всему набору критериев, установленных Литвой, является немецкий танк Leopard 2», — заявил Будрис после заседания совета.

По его словам, литовскому минобороны поручено начать переговоры с немецким производителем техники. При этом вопросы стоимости танков, а также закупки для них необходимого количества боеприпасов в ходе заседания не обсуждались.

Вильнюс планирует закупить танки Leopard 2 для вновь создаваемой в литовской армии военной дивизии. Формирование соединения планируется завершить к 2030 году, уточняет 15 min.

18 декабря глава минобороны ФРГ Борис Писториус заявил о договоренности с Литвой о размещении там бригады бундесвера. Министр уточнил, что подписал со своим литовским коллегой Арвидасом Анушаускасом дорожную карту, согласно которой с 2025 года в прибалтийской стране будет размещено около 5 тыс. солдат ФРГ. Однако 20 декабря журнал Der Spiegel указал, что размещению в Литве немецких солдат создаст для Вильнюса значительные трудности.