ФСБ разъяснила новый порядок выезда за границу детей до 14 лет

Пропуск через государственную границу РФ несовершеннолетних граждан в возрасте до 14 лет согласно новым правилам будет осуществляться при наличии у них документов, подтверждающих российское гражданство. Разъяснения на этот счет 23 января опубликовала пограничная служба ФСБ России.

Там напомнили, что ранее детям указанного возраста при пересечении границы не требовались документы, подтверждающие их российское гражданство. Теперь же соответствующий перечень документов предусмотрен указом президента РФ от 22 ноября 2023 года.

Подтверждающими гражданство ребенка документами являются загранпаспорт, дипломатический или служебный паспорт.

Также для этого подойдут свидетельство о приобретении гражданства РФ по рождению или же свидетельство о рождении с официальными отметкой и печатью.

Помимо этого, удостоверить личность несовершеннолетнего может документ, выданный полномочным органом иностранного государства (с переводом на русский язык), при наличии российских отметки и печати.

Для оформления необходимых документов и проставления отметок необходимо обращаться в территориальные органы МВД России, уточнили в службе.

Ранее, 16 января, в Госдуму внесли законопроект, расширяющий перечень преступлений, за которые лишают приобретенного гражданства РФ. Предлагается лишать гражданства за умышленные тяжкие или особо тяжкие преступления, в том числе уничтожение памятников погибшим при защите Отечества, призывы к экстремизму, уклонение от военной службы и несоблюдение закона об иностранных агентах.