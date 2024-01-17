В Госдуму внесли проект о расширении перечня причин для лишения гражданства
В Госдуму внесли законопроект, расширяющий перечень преступлений, за которые лишают приобретенного гражданства РФ. Соответствующая инициатива была опубликована 16 января в думской электронной базе.
Отмечается, что авторами проекта стали депутаты Дмитрий Кузнецов («Справедливая Россия — За правду»), Алексей Журавлев (ЛДПР), Михаил Шеремет и Александр Бородай («Единая Россия») и Михаил Матвеев (КПРФ).
Предлагается лишать гражданства за умышленные тяжкие или особо тяжкие преступления, в том числе уничтожение памятников погибшим при защите Отечества, призывы к экстремизму, уклонение от военной службы и несоблюдение закона об иностранных агентах.
Ранее, 15 декабря, Следственный комитет (СК) России выступил с предложением лишать приобретенного гражданства РФ за совершение любых тяжких и особо тяжких преступлений.