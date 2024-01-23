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Названы сроки выхода в продажу нового Tank 700

Autohome: продажи нового внедорожника Tank 700 Hi4-T начнутся в КНР до весны
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Фото: autohome.com.cn
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Новый внедорожник Tank 700Hi4-T от компании Great Wall Motor поступит в продажу в Китае 30 января. Об этом 23 января сообщает портал Autohome. Ожидается, что цена автомобилей из первой партии составит 500–550 тыс. юаней (от 6,1 млн рублей по курсу на момент публикации).

По данным китайского минпрома, длина новинки составляет 5090 мм (или 5113 мм в зависимости от модификации) при колесной базе 3000 мм, углы въезда и съезда — 32 и 33 градуса соответственно.

Tank 700Hi4-T оснащен трехлитровым V6 с двойным турбонаддувом (360 л.с.), гибридной системой и девятидиапазонным «автоматом». Суммарная мощность силовой установки достигает 523 л.с. (850 Нм). Система полного привода — с блокировкой межосевого дифференциала, переднего и заднего дифференциалов.

Внедорожник также получил заднюю распашную дверь и установленный на ней бокс для запасного колеса. В салоне установлены широкий центральный экран мультимедиасистемы, цифровая приборная панель и проекционный дисплей.

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В 2023 году продажи концерна Great Wall Motor в России составили 138,5 тыс. автомобилей, что в четыре раза превышает показатель 2022 года. Об этом в компании сообщили 19 января. Продажи внедорожников Tank 300 и Tank 500 составили 13,9 тыс. машин.

В России 1 февраля начнутся продажи новой версии внедорожника Tank 500 Urban с семиместной компоновкой салона. Стоимость автомобиля составит 6,3 млн рублей, рассказал китайский автопроизводитель.

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