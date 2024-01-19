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Названы самые популярные автомобили Haval в России

Продажи автомобилей концерна Great Wall в России выросли в четыре раза
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Фото: Haval
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В 2023 году продажи концерна Great Wall Motor в России составили 138,5 тыс. автомобилей, что в четыре раза превышает показатель 2022 года. Доля рынка выросла на 7,4 п.п. и составила 12,3%, говорится в сообщении компании, которое поступило «Известиям» 19 января.

Бестселлером марки Haval стал кроссовер Jolion с результатом 58,2 тыс. машин. По итогам года модель вошла в тройку самых продаваемых автомобилей в РФ, более чем втрое превзойдя результаты продаж 2022 года.

Кроссоверы Haval F7 и F7x приобрели 29,9 тыс. клиентов. Новинка года кроссовер M6 разошлась тиражом 11,7 тыс. автомобилей. Продажи пикапа GWM Poer Kingkong, который вышел на рынок весной, составили 5,7 тыс. единиц.

Россияне также купили 43 электромобиля Ora, продажи которых стартовали в октябре, и 13,9 тыс. внедорожников Tank 300 и Tank 500.

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В России 1 февраля начнутся продажи новой версии внедорожника Tank 500 Urban с семиместной компоновкой салона. Стоимость автомобиля составит 6,3 млн рублей, рассказал китайский автопроизводитель.

Российский авторынок на 50% состоит из машин китайских брендов. Об этом 18 января рассказал президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин. По его словам, в стране представлено около 60 китайских брендов.

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