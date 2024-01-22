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В России появится новый автомобильный бренд Exlantix

Chery анонсировала дебют в России нового автобренда Exlantix
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Фото: Exlantix
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Компания «Чери Автомобили Рус» выведет на российский рынок новый премиальный бренд электрических автомобилей Exlantix. Об этом говорится в сообщении компании, которое «Известия» получили 22 января.

Старт продаж запланирован на лето текущего года, первым на рынок выйдет четырехдверное электрическое купе Exlantix ES. Запас хода на одном заряде батареи составляет 650 км, при использовании зарядной станции типа Ultra Charge электрокар способен восполнить энергию с 30 до 80% за 15 минут. В рамках развития бренда в РФ планируется создавать зарядную инфраструктуру на базе дилерских предприятий, заявили в компании.

В список оснащения новинки вошли прозрачная крыша с функцией автозатемнения, два матричных дисплея рядом с передней оптикой машины, вентилируемая тормозная система с шестипоршневыми суппортами и активным антикрылом, система автоматической парковки, адаптивный круиз-контроль, 23 динамика аудиосистемы, электропривод четырех дверей с доводчиками и другие опции.

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Ранее в январе концерн Chery запустил в Китае производство электрического кроссовера Sterra ET, который за пределами домашнего рынка будет называться Exeed Exlantix ET. В КНР продажи модели начнутся в I квартале 2024 года.

В 2023 году на российском авторынке появилось 16 новых моделей электромобилей. Об этом 18 января сообщило аналитическое агентство «Автостат». Если в 2013 году в России было продано 111 новых электромобилей, а пять лет назад 372 единицы, то в 2023 году продажи выросли до 14,1 тыс. таких машин.

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