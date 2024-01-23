Найденное на пляже Антальи тело опознали по ДНК-тесту

Одно из тел, найденных на пляже Антальи в Турции, удалось опознать с помощью ДНК-теста. Об этом 22 января сообщил телеканал NTV.

Тело принадлежит 18-летней студентке Мерве Эльмас. Она пропала без вести 4 января. Образец для ДНК-теста передал ее отец. Девушку похоронят в Стамбуле.

По данным телеканала, за последние шесть дней на пляжах курорта было найдено девять тел. Предполагается, что погибшие могли быть нелегальными мигрантами из Сирии, потерпевшими кораблекрушение.

Ранее, 18 января, сообщалось, что тело ребенка, у которого отсутствовала половина тела, нашли на пляже в Аланье. Его отправили в Институт судебной медицины Антальи после осмотра правоохранителей.

12 января в генеральном консульстве РФ в Анталье заявили «Известиям», что спасатели нашли тело пропавшей в турецком Кемере 40-летней российской туристки Надежды Ярыгиной. Причина смерти женщины будет установлена после проведения экспертиз.