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Найденное на пляже Антальи тело опознали по ДНК-тесту

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Фото: NTV/ntv.com.tr
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Одно из тел, найденных на пляже Антальи в Турции, удалось опознать с помощью ДНК-теста. Об этом 22 января сообщил телеканал NTV.

Тело принадлежит 18-летней студентке Мерве Эльмас. Она пропала без вести 4 января. Образец для ДНК-теста передал ее отец. Девушку похоронят в Стамбуле.

По данным телеканала, за последние шесть дней на пляжах курорта было найдено девять тел. Предполагается, что погибшие могли быть нелегальными мигрантами из Сирии, потерпевшими кораблекрушение.

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Ранее, 18 января, сообщалось, что тело ребенка, у которого отсутствовала половина тела, нашли на пляже в Аланье. Его отправили в Институт судебной медицины Антальи после осмотра правоохранителей.

12 января в генеральном консульстве РФ в Анталье заявили «Известиям», что спасатели нашли тело пропавшей в турецком Кемере 40-летней российской туристки Надежды Ярыгиной. Причина смерти женщины будет установлена после проведения экспертиз.

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