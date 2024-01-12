Спасатели нашли тело пропавшей в турецком Кемере россиянки

Спасатели нашли 12 января тело пропавшей в турецком Кемере 40-летней российской туристки Надежды Ярыгиной. Об этом 12 января «Известиям» сообщили в Генеральном консульстве РФ в Анталье.

«Проход для туристов на вершину горы временно запрещен», — сказал представитель спасательной группы.

Причина смерти женщины будет установлена после проведения экспертиз.

Ярыгина пропала 4 января, когда вышла из отеля в горы в Кемере. В Турцию женщина приехала еще 30 декабря, а вылелеть должна была 8 января, но на борту рейса она так и не появилась.

10 января подруга пропавшей россиянки Евгения Шумакова рассказала «Известиям», что родственники и друзья разыскиваемой туристки предполагали, что женщина ушла на прогулку в горы, где с ней, вероятно, что-то случилось, и ее нужно искать именно там.