Обезглавленное тело ребенка обнаружили на пляже отеля в Аланье
Тело ребенка, у которого отсутствовала половина тела, нашли на пляже в Аланье в Турции, сообщило 18 января местное издание Alanya Postası.
Об инциденте уведомили турецкие правоохранительные органы.
Полиция установила, что тело принадлежало девочке 9–10 лет. Его отправили в Институт судебной медицины Антальи после осмотра правоохранителей.
Ранее, 9 января, в Санкт-Петербурге нашли труп четырехдневного младенца. Тело грудного ребенка было обнаружено в доме № 12 по улице Краснодонская на севере города. Мать ребенка Екатерина З. в ночь на 9 января кормила его грудью, будучи в состоянии легкого алкогольного опьянения. По ее словам, она обнаружила младенца без признаков жизни спустя несколько часов.