В Санкт-Петербурге нашли труп четырехдневного младенца

Труп четырехдневного младенца нашли в Санкт-Петербурге. Об этом во вторник, 9 января, сообщил источник «Известий».

Тело грудного ребенка, родившегося 4 января 2024 года, обнаружено в доме № 12 по улице Краснодонская на севере города. Сообщение поступило в полицию утром во вторник от местного жителя.

По данным правоохранителей, мать ребенка Екатерина З. в ночь на 9 января кормила ребенка грудью, будучи в состоянии легкого алкогольного опьянения. По словам 36-летней женщины, она обнаружила ребенка без признаков жизни спустя несколько часов.

В квартире также находятся 17-летний подросток и годовалый малыш. На учете в психоневрологическом диспансере семья не состоит, добавил собеседник.

В конце ноября 2023 года в Псковской области задержали женщину по подозрению в убийстве собственных детей. В одной из квартир в городе Великие Луки, а также в частном доме по области нашли тела троих несовершеннолетних детей. Возбуждены уголовные дела по фактам убийства малолетних. Позднее стало известно, что женщина несколько месяцев жила с их трупами в квартире.