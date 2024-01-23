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В Москве разработали концепт передвижной станции для зарядки электрокаров

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Фото: mos.ru
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Московская инжиниринговая компания «Априорные решения машин», создавшая первый российский электротрактор, разработала концепт мобильной электрической станции (МЭлС). Первый опытный образец компания планирует подготовить в этом году, сообщили 23 января в пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

Такая станция может быть востребована у владельцев электромобилей, сервисов каршеринга (позволит расширить зоны обслуживания), такси и коммунальных служб. Мощность мобильной электрической станции составляет до 125 кВт·ч, а время автономной работы — до восьми часов.

По задумке разработчиков, станция будет работать по принципу газовой микрогенерации и работать на сжатом природном газе. Она состоит из газовых баллонов и газового двигателя внутреннего сгорания, генератора постоянного тока для обеспечения быстрой зарядки аккумуляторов, системы охлаждения и вентиляции, а также интерфейсов зарядного модуля. Комплекс можно установить на малотоннажный грузовой автомобиль весом до 3,5 т.

Отмечается, что все ключевые компоненты МЭлС будут российскими. На борту обеспечен запас на 15 зарядных сессий, который можно восполнить на газовой заправочной станции в течение нескольких минут. Для использования станции потребуется создание ИТ-платформы, которая позволит планировать перемещение и работу станции и оплачивать зарядные сессии, а также интерфейс для встраивания в существующие экосистемы операторов каршеринга и такси.

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Общее количество зарядных станций для электромобилей в Москве выросло до 240 единиц, сообщил в январе столичный дептранс. По данным департамента, в 2023 году количество сессий на станциях зарядки электрокаров составило 223,8 тыс. В среднем на одной ЭЗС пользователи заряжались 110 раз.

Правительство России продлило на 2024 год действие льготы по бесплатному проезду электромобилей по платным участкам федеральных автодорог, сообщило агентство ТАСС 18 января. Льгота начнет действовать с 19 января.

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