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В Минпромторге рассказали о механизме блокировки продажи нелегальных лекарств

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Фото: ТАСС/Донат Сорокин
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Продажу нелегальных и просроченных лекарство начнут блокировать с помощью системы маркировки «Честный знак». Об этом 23 января рассказала замглавы Минпромторга Екатерина Приезжева на круглом столе.

По ее словам, с февраля по август 2023 года Минпромторг проводил эксперимент, чтобы протестировать работу нового механизма.

«О том, что такой подход был выбран не случайно, говорит тот факт, что крупные розничные сети уже внедрили у себя эту технологию, не дожидаясь пока это станет обязательным требованием», — отметила Приезжева.

В ноябре правительство приняло постановление, по которому такой механизм блокировки распространится на 12 групп товаров, которые подлежат обязательной маркировке — табак, молочная продукция, вода и другие. Механизм будет вводится поэтапно, стартуя с 1 апреля. Приезжева рассказала, что он будет распространяться и на другие группы товаров.

«По результатам работы технического решения мы планируем масштабировать вот этот механизм на все другие товарные группы. Сейчас занимаемся плотно, как это будет работать при реализации медицинских изделий и лекарств», — сказала она.

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Ранее, 20 ноября, издание РБК со ссылкой на ритейлеров написало, что аптеки начали отказываться от продаж сильнодействующих психотропных препаратов в связи с тем, что работать с ними невыгодно из-за жесткого контроля и регулируемых цен.

21 сентября премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с главой Росздравнадзора Аллой Самойловой отметил, что импортозамещение и производство лекарственных препаратов в России нуждается в контроле, в первую очередь чтобы качество этих препаратов было соответствующим. В свою очередь, Самойлова подчеркнула, что служба контролирует доступность и качество лекарств, а также сообщила, что доля российских препаратов за последние три года на рынке увеличилась почти на 10% и в настоящее время количество российских препаратов на полках аптек составляет уже около 70%.

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