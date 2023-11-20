РБК узнало о постепенном отказе российских аптек от продажи психотропов

Сильнодействующие психотропные лекарства начали постепенно пропадать с прилавков российских аптек в связи с отказом бизнеса от их реализации из-за жесткого контроля. Об этом в понедельник, 20 ноября, пишет РБК со ссылкой на данные онлайн-агрегатора аптек «Мегаптека» и сервиса по поиску препаратов в приложении «Честный знак».

По информации агентства, по состоянию на 17 ноября препарат против эпилепсии «Фризиум» был доступен лишь в двух московских аптеках и в 56 торговых точках по всей стране. Его аналог «Клобазам» продается примерно в 150 аптеках. При этом в ряде регионов наблюдается полное отсутствие этих препаратов.

Кроме того, значительно сократилось число транквилизаторов и других препаратов, направленных на лечение тяжелых заболеваний.

Поясняется, что такая тенденция связана с ужесточением правил продажи сильнодействующих лекарств. Так, аптекам теперь недостаточно иметь лицензию для торговли данной категорией препаратов. У предприятия также должно быть специальное разрешение, отдельное для каждой точки продажи.

Помимо этого указанные лекарства должны подвергаться регулярному учету и храниться по определенным правилам. При невыполнении перечисленных условий аптеки вынуждены постепенно выводить психотропные препараты из оборота, добавляет «Газета.Ru».

В материале указано, что из-за реализации наркотических лекарств бизнес регулярно подвергается внеплановым проверкам, в результате чего аптеки отказываются от реализации сильнодействующих лекарств.

«Известия» направили запрос в Минздрав.

Между тем на российском рынке в оборот вводят препараты для снижения риска инфаркта миокарда, инсульта или смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Так, 19 сентября руководитель пресс-службы Росздравнадзора Ольга Малёва сообщила о появлении в аптеках препаратов «Телмисартан», «Микардис» и «МикардисПлюс».