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Росздравнадзор опроверг дефицит препаратов от инфаркта и инсульта

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В настоящее время препарат телмисартан, который принимают для снижения риска инфаркта миокарда, инсульта или смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, доступен на российском рынке. Об этом во вторник, 19 сентября, сообщила руководитель пресс-службы Росздравнадзора Ольга Малёва.

Она объяснила, что в 2023 году в оборот было введено около 3,5 млн упаковок лекарственных препаратов с МНН Телмисартан разных дозировок (20 мг, 40 мг и 80 мг) российского и иностранного производства. В сумме на данный момент в стране зарегистрировано 13 препаратов телмисартана.

Таким образом, Россия в полной мере обеспечена антигипертензивными препаратами с МНН Телмисартан.

Кроме того, по словам Малёвой, с января 2023 года на территорию РФ прекратили ввоз препаратов «Микардис» (МНН Телмисартан) и «МикардисПлюс» (МНН Гидрохлортмазид+Телмисартан). Об этом еще в июле 2022 года ООО «Берингер Ингельхайм» уведомило Росздравнадзор.

При этом остаточные препараты «Микардиса» есть на российском рынке, их объем составляет около 23 тыс. упаковок. Кроме того, ограниченное количество немецкого препарата не влияет на доступность телмисартана для пациентов, подытожила она.

В Ассоциации фармацевтов Санкт-Петербурга указали, что о прекращении поставок «Микардиса» в Россию было объявлено еще в июне, препарат не относится к жизненно важным.

«Аналогов, дженериков, в том числе отечественного производства, достаточно. Есть дефицит самого этого препарата конкретно этой марки, но дефицита лекарства нет», — заключили там.

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Ранее в этот же день СМИ заявили, что в российских аптеках якобы возникла нехватка препарата «Микардис». По данным аптечного онлайн-агрегатора, препарата якобы нет в наличии ни в одной из аптек Москвы и Московской области, Нижнего Новгорода, Волгограда и Саратова.

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