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«Автотор» получил землю под строительство нового завода

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Фото: ТАСС/Донат Сорокин
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Предприятие ООО «Завод автокомпонентов» получило земельный участок площадью 32,5 га под строительство нового завода. Об этом 22 января сообщили в Росимуществе.

Участок расположен в Калининграде на Балтийском шоссе, его задействуют под инвестпроект по проектированию и строительству литейно-механического завода. Он будет состоять из цехов алюминиевого и чугунно-стального производства, цеха механической обработки, административно-бытового корпуса и нескольких вспомогательных цехов.

«Завод будет изготавливать импортозамещающие комплектующие для топливных и электрических автомобилей, нефтегазовую арматуру и оснастку, товары народного потребления», — говорится в сообщении.

Учредителем ООО «Завод автокомпонентов» является «Автотор Холдинг», уточняет «Калининград.Ru». О планах строительства нового завода на предприятии рассказывали в середине прошлого года. Мощности литейно-механического производства позволят обеспечить как собственные потребности автомобильного производства, так и выпускать продукцию для других обрабатывающих предприятий Калининградской области, планируются поставки и в другие регионы страны, сообщали в компании.

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Компания «Автотор» основана в 1994 году в Калининграде, она первой в России начала выпуск автомобилей иностранных брендов. Ранее на «Автоторе» собирали машины Kia, Hyundai и BMW, сейчас предприятие занимается выпуском автомобилей китайских брендов (KAIYI, BAIC и SWM).

В декабре прошлого года на «Автоторе» началось производство кроссовера KAIYI X7 Kunlun. На первоначальном этапе выпуск продукции Kaiyi на предприятии осуществляется на базе сваренного и окрашенного кузова. В дальнейшем планируется переход на полный цикл производства.

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