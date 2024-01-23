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Стали известны детали побега кота Твикса из переноски

Гендиректор ФПК Пястолов: кот Твикс сбежал из переноски во время стоянки в Кирове
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Фото: соцсети
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Кот Твикс вышел из переноски за несколько секунд до того, как его хозяин вернулся в вагон после стоянки поезда в Кирове. Об этом 23 января рассказал гендиректор Федеральной пассажирской компании (ФПК, дочерняя компания РЖД) Владимир Пястолов в ходе круглого стола в Госдуме.

«Вагон оборудован системой видеонаблюдения, мы сейчас уже собрали картинку, что происходило», — указал Пястолов.

Так, известно, что хозяин кота выходил на улицу во время длительной стоянки поезда в Кирове. Затем он вернулся и начал подниматься на верхнюю полку. Ровно в этот момент с разницей в несколько секунд кот вышел из переноски под нижней полкой.

Затем, по словам гендиректора, за несколько минут до окончания остановки в Кирове пассажиры сообщили о якобы беспризорном коте в вагоне. Проводник взяла кота на руки и опросила пассажиров, чтобы узнать, кому принадлежит животное. Однако никто его узнать не смог. Сотрудница решила, что кот забежал во время остановки и его хозяева в Кирове. Поэтому она приняла решение высадить кота с поезда.

Также Пястолов пояснил, что информация о пропаже кота поступила проводнице более чем через семь часов.

«Если бы более оперативно подключили все силы, наверное, успели бы найти кота на станции», — заключил глава ФПК.

Что известно о гибели кота Твикса. Главное

Кот Твикс пропал 11 января, после того как проводница выкинула его из вагона поезда Екатеринбург – Тихвин на остановке в Кирове.

После просьбы хозяина кота Эдгара Гайфуллина Твикса искал почти весь Киров. 20 января труп кота нашли неподалеку от железнодорожных путей, а потом привезли владельцам, которые подтвердили, что это действительно Твикс.

Также 19 января юрист Александр Хаминский предположил в разговоре с «Известиями», что проводницу могут привлечь по статье об умышленном повреждении или уничтожении чужого имущества (ст. 167 УК РФ). Если в поступке проводницы был умысел, дело могут переквалифицировать в «Самоуправство» (ст. 330 УК РФ). В настоящее время ее временно отстранили от работы.

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